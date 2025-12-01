الإثنين 01 ديسمبر 2025
وفاة وإصابة 11 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا

حادثا تصادم منفصلان
حادثا تصادم منفصلان بالمنيا يخلفان وفاة شخص وإصابة عشرة
شهدت محافظة المنيا وقوع حادثي تصادم منفصلين خلال الساعات الماضية، أسفرا عن وفاة شخص وإصابة عشرة آخرين، أحدهما على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز سمالوط، والآخر أعلى كوبري بمركز ملوي.

حادثا تصادم منفصلين بالمنيا يخلفان وفاة شخص وإصابة عشرة آخرين

الأنبا فام يرسم شمامسة جددا للخدمة في إيبارشية المنيا الجديدة

صراخ لم يسمعه أحد، جريمة قتل هزت قرية المحرص في المنيا

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغين بتصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل في سمالوط، وآخر بين سيارة ربع نقل وعربة كارو بملوي، حيث انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقعين، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج. 

مشرحة المستشفى

بينما أودعت جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

