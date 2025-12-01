وفاة وإصابة 11 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا وقوع حادثي تصادم منفصلين خلال الساعات الماضية، أسفرا عن وفاة شخص وإصابة عشرة آخرين، أحدهما على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز سمالوط، والآخر أعلى كوبري بمركز ملوي.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغين بتصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل في سمالوط، وآخر بين سيارة ربع نقل وعربة كارو بملوي، حيث انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقعين، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج.

مشرحة المستشفى

بينما أودعت جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

