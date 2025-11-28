18 حجم الخط

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثمان فتاة متوفاة في ظروف غامضة في إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل العثور على جثة ربة منزل متوفاة في ظروف غامضة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة في المنيا يتضمن العثور على جثمان ربة منزل بها آثار خنق في قرية المحرص التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

العثور على جثة ربة منزل بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "د.ي" 19 عامًا في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

