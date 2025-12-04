الخميس 04 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

أسباب انتشار الالتهاب الرئوي بين الأطفال فى الفترة الحالية

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوى من الأمراض المعدية الخطيرة التي. تصيب الجهاز التنفسي وقد تهدد صحة الطفل فى حال إهمال العلاج والمتابعة مع الطبيب.

وللأسف فى وقتنا الحالى انتشرت الإصابة بالالتهاب الرئوى بين الأطفال نتيجة انتشار الفيروسات التنفسية بينهم ما يؤثر على الصحة بشكل خطير.

 

أسباب انتشار الالتهاب الرئوي بين الأطفال حاليا 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه لوحظ انتشار الالتهاب الرئوي بين الأطفال فى وقتنا الحالى، وذلك لأسباب عديدة، منها:

  • انتشار الفيروسات الموسمية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي RSV بعد تقلب الجو
  • ضعف مناعة الأطفال بسبب نقص فيتامين د أو سوء تغذية
  • دخول الأطفال حضانات ومدارس وانتقال العدوى سريعا.
  • تلوث الجو وكثرة الأتربة
  • تأخر علاج دور البرد البسيط فيتحول لالتهاب صدري أو رئوي.

وأضاف عبد الحميد، أن الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئة بسبب فيروس أو بكتيريا أو فطريات، وتؤدي لتجمع سوائل أو صديد داخل الحويصلات الهوائية، ما يسبب صعوبة في التنفس ونقص أكسجين.

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال

وتابع، أن من أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال:-

  • حرارة مرتفعة أو منخفضة بشكل غريب
  • كحة شديدة أو مستمرة
  • صعوبة أو سرعة في التنفس
  • نهجان واضح
  • صوت صفير أو كركرة بالصدر
  • خمول شديد
  • رفض الطعام
  • زرقة في الشفايف أو الأطراف حالة طارئة
  • قيء أو إسهال أحيانا مع العدوى الفيروسية

حالات تستدعى القلق 

واوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك أعراض تستدعى القلق وتجبر الأمهات على اصطحاب الطفل إلى أقرب مستشفى مجهز، منها:-

  • اذا كان نفس الطفل سريع جدا أو يعانى من صعوبة واضحة بالتنفس.
  • اذا كانت حرارة الطفل مرتفعة ولا تنخفض.
  • اذا كان الطفل نائم طوال الوقت وغير نشيط.
  • وجود زرقة فى الشفاة.
  • اذا كان الطفل أقل من 3 اشهر وحرارته لا تنخفض.
  • إصابة الطفل بتشنجات

علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال 

وأضاف استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن طرق العلاج على حسب السبب:-

  • اذا كان السبب فيروسي، فيحتاج الطفل علاج داعم مثل خافض حرارة وسوائل وجلسات بخار وموسعات شعب.
  • إذا كان السبب بكتيري، يحتاج الطفل مضاد حيوي يحدده الطبيب.
  • بعض الحالات تحتاج أكسجين أو دخول مستشفى ممنوع إعطاء مضاد حيوي من بدون تشخيص وبدون إشراف طبى.
طرق حماية الطفل من الالتهاب الرئوي 

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى تحمى الأطفال من الالتهاب الرئوي، منها:-

  • غسل يدين الطفل باستمرار
  • عدم الاختلاط بأطفال مصابين
  • تهوية المنزل
  • التغذية السليمة
  • إعطاء الطفل جميع التطعيمات في مواعيدها
  • تطعيم الإنفلونزا للأطفال المعرضين
  • عدم التعرض للدخان
  • إعطاء فيتامين د بعد استشارة الطبيب
  • علاج أي دور برد مبكرا

مضاعفات الالتهاب الرئوي 

وقال الدكتور تامر، أن الالتهاب الرئوي يشكل خطورة على الأطفال فى حال تركه بدون علاج، حيث يمكن يسبب مضاعفات خطيرة د مثل تجمع صديد على الرئة أو فشل تنفسي، ولكن مع العلاج المبكر أغلب الأطفال يتحسنوا سريعا.

