تعرف على الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي لدى البالغين والأطفال

تتميز الأعراض والعلامات الدالة على الإصابة بـالالتهاب الرئوي بتنوعها، وتتراوح بين الخفيفة والخطيرة، وقد تبدأ ببطء أو بشكل مفاجئ. ونظرًا لتشابهها مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، قد يصعب التمييز بينها.

الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي

يُعرّف الالتهاب الرئوي بأنه عدوى تصيب الرئتين وتسبب السعال، أو الاختناق، أو الصفير، وقد يظن البعض خطأً أنها مجرد نزلة برد أو إنفلونزا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

إلا أن هناك أعراضًا مميزة للالتهاب الرئوي، مثل الحمى الشديدة التي قد تصل إلى 40 درجة مئوية، والسعال المصحوب ببلغم أخضر أو أصفر أو دموي، إضافة إلى ضيق التنفس وألم حاد في الصدر يزداد عند السعال أو أخذ نفس عميق، وسرعة التنفس والنبض، بالإضافة إلى التعب الشديد وفقدان الشهية. وفي الحالات المتقدمة، قد يتحول لون الشفاه والأظافر إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين في الدم، وقد يصاب كبار السن بالارتباك.

أنواع الالتهاب الرئوي حسب المسبب

تتنوع أعراض الالتهاب الرئوي حسب السبب الرئيسي له، سواء كان بكتيريًا أو فيروسيًا

الالتهاب الرئوي البكتيري

يميل الالتهاب الرئوي البكتيري إلى أن يكون أكثر خطورة، وقد تظهر أعراضه فجأة أو بشكل تدريجي. تشمل أعراضه حمى شديدة، وتعرق غزير، وسرعة التنفس، ونبض القلب السريع. وقد يؤدي نقص الأكسجين إلى ازرقاق الشفاه والأظافر، وقد يشعر المريض بالارتباك أو الهذيان.

الالتهاب الرئوي الفيروسي

تبدأ أعراضه تدريجيًا على مدى عدة أيام، وقد تتشابه في البداية مع أعراض الإنفلونزا من حمى، وصداع، وضعف عام. لكنها تزداد سوءًا خلال يوم أو يومين، حيث يزداد السعال حدةً، ويشعر المريض بضيق في التنفس وآلام في العضلات.

الالتهاب الرئوي المتنقل

يُطلق على هذا النوع اسم "الالتهاب الرئوي المتنقل" بشكل غير رسمي، وهو ناتج عن بكتيريا تُعرف باسم "الميكوبلازما الرئوية". يتميز هذا النوع بكون أعراضه أخف من الأنواع الأخرى، وقد لا يحتاج المصاب إلى الراحة التامة في الفراش.

أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والرضع

قد يكون اكتشاف أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال صعبًا. قد يعاني الأطفال من سرعة وصعوبة في التنفس، بالإضافة إلى الحمى، والسعال، والأزيز، وقد يلاحظ ازرقاق في الجلد أو الشفتين أو أطراف الأصابع.

أما بالنسبة للرضع، فإن أعراض الالتهاب الرئوي قد تكون غامضة، وتشمل: الشعور بالانزعاج، وصعوبة في الرضاعة، وتنفس صاخب، وقلة التبول، بالإضافة إلى شحوب وترهل الجلد.

متى يكون الالتهاب الرئوي من مضاعفات البرد والإنفلونزا؟

يُعدّ الالتهاب الرئوي أحد المضاعفات المحتملة لنزلات البرد والإنفلونزا، ويحدث ذلك عندما تنتقل الجراثيم المسببة لهذه الأمراض الشائعة إلى الرئتين. قد يبدأ المريض بالشعور بالتحسن، لكن الأعراض تعود للظهور مرة أخرى وتكون أشد حدة.

أعراض نزلات البرد

تبدأ ببطء وتُسبب العطس، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، ونادرًا ما تسبب حمى لدى البالغين.

أعراض الإنفلونزا

تظهر بشكل مفاجئ وقوي، وتشمل حمى أعلى من 38.5 درجة مئوية، وصداع، وآلام شديدة، وإرهاق، بالإضافة إلى سعال جاف ومتقطع. تختفي هذه الأعراض عادةً خلال أيام قليلة، لكن السعال الخفيف والتهاب الحلق قد يستمران لمدة تصل إلى أسبوعين.

مرحلة ما بعد الشفاء من الالتهاب الرئوي

بعد بدء العلاج، قد يستمر السعال والتعب لعدة أسابيع. وقد يواجه المرضى صعوبة في ممارسة الرياضة، وقد تتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم. لدى الأطفال، قد تزيد الإصابة بالالتهاب الرئوي من احتمالية الإصابة بأمراض الرئة المزمنة لاحقًا.

وتختلف مدة التعافي من الالتهاب الرئوي حسب عدة عوامل، منها عمر المريض، وسبب الالتهاب، وشدته، ووجود أي أمراض أخرى. بشكل عام، من المتوقع أن يشعر المريض بالتحسن خلال يومين من بدء العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.