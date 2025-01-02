الصحة: الالتهاب الرئوي عدوى يمكن علاجها بالمضادات الحيوية

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن استخدام المضادات الحيوية في علاج الالتهاب الرئوي.

الالتهاب الرئوي عدوى تنفسية يمكن علاجها بالمضادات

وقالت وزارة الصحة إن الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ويحدث فيه امتلاء الرئتين بالمواد السائلة ويصبح التنفس مؤلم وتقل كمية الأكسيجين التي تدخل للرئتين.



وأوصت بضرورة زيارة الطبيب عند ظهور أعراض الالتهاب الرئوي منها السعال وصعوبة التنفس مع وجود ارتفاع في حرارة الجسم.

و الالتهاب الرئوي هو عدوى تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويؤدي إلى التهاب في الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وتمتلئ هذه الأكياس التي تسمى الحويصلات الهوائية بالسوائل أو القيح مما يجعل التنفس صعبًا.

تشمل أعراض الالتهاب الرئوي:

حمى خفيفة

السعال الجاف الذي يستمر لفترة أطول من أسبوع

قشعريرة

ضيق في التنفس

ألم صدر

انخفاض الشهية

وغالبًا ما تسبب الفيروسات والبكتيريا مثل المكورات العقدية الرئوية أو المستدمية النزلية والالتهاب الرئوي ومع ذلك، في الالتهاب الرئوي المشي وتسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية هذه الحالة بشكل شائع.

مراحل الالتهاب الرئوي

ويمكن تصنيف الالتهاب الرئوي بناءً على منطقة الرئتين التي يؤثر فيها:

الالتهاب الرئوي القصبي

يمكن أن يؤثر الالتهاب الرئوي القصبي على مناطق في كل أنحاء الرئتين، وغالبًا ما يكون موضعيًا بالقرب من القصبات الهوائية أو حولها. هذه هي الأنابيب التي تصل من القصبة الهوائية إلى الرئتين.

الالتهاب الرئوي

ويؤثر الالتهاب الرئوي الفصي على واحد أو أكثر من فصوص الرئتين، وتتكون كل رئة من فصوص وهي أقسام محددة من الرئة.

ويمكن تقسيم الالتهاب الرئوي الفصي إلى أربع مراحل بناءً على كيفية تقدمه:

وتبدو أنسجة الرئة ثقيلة، وتراكم السوائل المملوءة بالكائنات المعدية في الأكياس الهوائية.

ثم تدخل خلايا الدم الحمراء والخلايا المناعية إلى السائل، وهذا يجعل الرئتين تبدو حمراء وصلبة المظهر.

التهاب الكبد الرمادي، وبدأت خلايا الدم الحمراء في الانهيار بينما تبقى الخلايا المناعية ويؤدي تكسر خلايا الدم الحمراء إلى تغير لونها من الأحمر إلى الرمادي.

ثم تبدأ الخلايا المناعية في إزالة العدوى، ويساعد السعال المنتج على إخراج السوائل المتبقية من الرئتين

عوامل الخطر للإصابة بالالتهاب الرئوي في الشتاء

يمكن لأي شخص أن يصاب بالالتهاب الرئوي ولكن توجد مجموعات معينة معرضة لخطر أكبر، وتشمل هذه المجموعات:

الرضع والأطفال

كبار السن

الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بسبب:

الحمل

فيروس الإيدز

استخدام بعض الأدوية، مثل المنشطات أو بعض أدوية السرطان

الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة، مثل:

الربو

تليّف كيسي

السكري

مرض الانسداد الرئوي المزمن

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