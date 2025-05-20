الثلاثاء 20 مايو 2025
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صحة ومرأة

فوائد تطعيم المكورات الرئوية للأطفال والسن المناسب للحصول عليه

تطعيم المكورات الرئوية،
تطعيم المكورات الرئوية، فيتو

أكدت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة أهمية تطعيم المكورات الرئوية الذي يحمي من بكتيريا تسبب الالتهاب الرئوي والسحائي.

 

وقالت إن التطعيم يؤخذ عند عمر ٢ و٤ و٦ شهور بجانب جرعة منشطة عند عمر سنة ونصف، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول عليه للطفل طالما تحت عمر ٥ سنوات.

 
وأشارت ان أصحاب  الأمراض المزمنة يمكنهم للحصول عليه حيث أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة حصول جميع الأطفال على تطعيم المكورات الرئوية، وقالت إن التطعيم لا يسبب أي آثار جانبية سوى ألم مكان الحقن وارتفاع الحرارة.

 

وتأتي أهمية التطعيم في الحماية من أمراض معدية منها التهاب السحايا، تلوث الدم، الالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى، التهاب الجيوب الأنفية.

ويوجد عدد من الفئات يجب عليها تناول تطعيم المكورات الرئوية حيث يحمي من الإصابة من الالتهاب الرئوي ويمكن للأطفال أقل من عمر 5 سنوات تناول اللقاحات كما يسمح بتناوله بداية من عمر شهرين وأيضا مناسب لكبار السن فوق 65 عاما، ومرضى القلب والسكر أو أمراض الكبد وأصحاب الأمراض المناعية.

ما تطعيم المكورات الرئوية

وأكدت  أن تطعيم المكورات الرئوية من التطعيمات المهمة يجب الحرص على تناوله ويحمي من عدة أمراض منها الالتهاب الرئوي، والتهاب السحائي والتهاب الأذن الوسطى.

 

 تطعيم المكورات الرئوية

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الالتهاب الرئوي أصحاب الأمراض المزمنة الصحة العالمية المكورات الرئوية تطعيم المكورات الرئوية جامعة القاهرة منظمة الصحة العالمية لالتهاب الرئوي

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