الأعراض التحذيرية للالتهاب الرئوي لدى البالغين والأطفال

يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي، وهو عدوى تصيب الرئة، السعال أو الصفير، ويعتقد معظم الأشخاص أنه مجرد نزلة برد أو إنفلونزا في أغلب الأوقات.

أعراض الالتهاب الرئوي الشائعة

يمكن أن تتراوح أعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى خطيرة، اعتمادًا على سبب المرض ومدى صحة الشخص بشكل عام، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، قد تشمل:

حمى مرتفعة

سعال مصحوب بمخاط أخضر أو ​​أصفر أو دموي

قشعريرة تؤدي إلى الرجفة

الشعور بعدم القدرة على التقاط النفس، خاصة عندما التحر كثيرًا

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الشهية

ألم حاد أو طعني في الصدر

التعرق كثيرًا

سرعة التنفس ونبضات القلب

تحول الشفاه والأظافر إلى اللون الأزرق

الارتباك (لدى كبار السن)

أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي والفيروسي

البكتيريا والفيروسات هي الأسباب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي، ويمكن أن تسبب الفطريات والطفيليات ذلك في بعض الأحيان.

أعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي

عندما تكون البكتيريا هي السبب، يمكن أن يأتي المرض ببطء أو بسرعة، يميل إلى أن يكون أكثر خطورة من الأنواع الأخرى، وقد يعاني الشخص من حمى مرتفعة، وتعرق كثيرًا، وتتنفس بشكل أسرع، ويكون النبض أسرع، وتتحول الشفاه والأظافر أيضًا إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين في الدم، وقد يشعر بالارتباك أو الهذيان.

أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي

عندما يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي، فمن المرجح أن يلاحظ المريض الأعراض على مدار عدة أيام، وتبدو العلامات المبكرة، مثل الحمى والسعال الجاف والصداع والضعف، مثل الأنفلونزا ولكنها تزداد سوءًا في غضون يوم أو يومين، ويسعل أكثر ويعاني من ضيق في التنفس وألم في العضلات، كما يعاني من حمى مرتفعة وشفتين زرقاء.

أعراض الالتهاب الرئوي المتنقل عند البالغين

الالتهاب الرئوي المتنقل عند البالغين هو الاسم غير رسمي لنوع من الالتهاب الرئوي الناجم عن الميكوبلازما الرئوية، وهو نوع من البكتيريا، ومقارنة بأنواع أخرى من الالتهاب الرئوي، من المحتمل أن يعاني الشخص من أعراض أخف ولن يحتاج إلى الراحة في الفراش.

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال

عندما يصاب الأطفال بالالتهاب الرئوي، قد يكون من الصعب اكتشاف أعراضهم، وقد يعانون من:

سرعة التنفس

صعوبة التنفس

حمى

سعال

صفير

ظهور لون أزرق على الجلد أو الشفاه أو أطراف الأصابع

أعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع

قد تكون أعراض الالتهاب الرئوي عند الرضع غامضة، مثل:

العصبية

صعوبة الرضاعة

التنفس بصوت مرتفع أو صوت شخير عند التنفس

التبول بشكل أقل أو جفاف الحفاضات أكثر من المعتاد

شحوب الجلد

ترهل

كيفية التفرقة بين أعراض الالتهاب الرئوي وأعراض البرد والإنفلونزا

يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي من مضاعفات نزلات البرد والإنفلونزا، ويحدث هذا عندما تدخل الجراثيم التي تسبب هذه الأمراض الشائعة إلى الرئة، وقد يشعر المريض بتحسن، ولكن بعد ذلك تبدأ الأعراض في الظهور مرة أخرى - وهذه المرة، يمكن أن تكون أسوأ بكثير.

تميل أعراض البرد إلى البدء ببطء، ومن المرجح أن تعطس ويصاب الشخص بسيلان الأنف والتهاب الحلق أكثر من الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، لا تسبب نزلات البرد عادة ارتفاعًا في درجة الحرارة لدى البالغين.

أهم دليل على الإصابة بالإنفلونزا هو ظهور الأعراض بقوة، وكأنها تأتي من العدم، وقد يعاني من المريض من:

حمى

صداع

أوجاع وآلام شديدة

تعب شديد

سعال جاف متقطع

تميل هذه الأعراض إلى الاختفاء في غضون يومين إلى خمسة أيام، ولكن قد يعاني المريض من سعال خفيف أو التهاب في الحلق لمدة أسبوعين.

أعراض الالتهاب الرئوي بعد التعافي التي يجب الانتباه إليها

بعد بدء العلاج من الالتهاب الرئوي، قد يستمر السعال والتعب لعدة أسابيع. قد تعاني أيضًا من مشاكل صحية مستمرة، مثل:

صعوبة ممارسة الرياضة

أمراض القلب والأوعية الدموية التي تزداد سوءًا

انخفاض جودة الحياة

احتمالية أعلى للإصابة بأمراض الرئة المزمنة عند الأطفال

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