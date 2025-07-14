عادات صحية واظبي عليها يوميا للحصول على جسم رشيق

إنقاص الوزن عملية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة لأن السمنة هى بوابة دخول الأمراض المزمنة إلى الجسم لذا يجب التخلص من السمنة.

وأفضل طرق لإنقاص الوزن هي اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة يوميا وتنظيم مواعيد النوم وشرب الماء الوفير.

عادات صحية واظبي عليها يوميا لإنقاص الوزن

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن هناك عادات صحية يجب المواظبة عليها يوميا للحصول على جسم رشيق وقوام مثالي وصحة جيدة، ومن هذه العادات:-

ممارسة تمارين المقاومة للبطن مثل البلانك، والكرنش، ورفع الساقين، ويفضل من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا.

عمل تمارين الجسم كامل مثل السكوات، وتمارين الحديد، لأنها تحفز حرق الدهون من الجسم كله.

ممارسة تمارين الكارديو مثل المشي السريع، والدراجة، أو نط الحبل، لمدة من 20 إلى 30 دقيقة، من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع.

تقليل السعرات بذكاء، حيث تناول طعام غني بالبروتين والخضار، والإقلال من السكريات والمعجنات والدهون والاملاح.

شرب الماء بانتظام، لأنه يساعد على تقليل الانتفاخ وتنشيط الحرق.

تنظيم النوم، لأن النوم السيئ يزيد الكورتيزول، وهو مرتبط بتراكم دهون البطن.

تجنب النفخة، بمعنى الاقلال من الأطعمة المسببة للغازات مثل البقول والحليب فى حالة التحسس منها.

التنفس العميق وشد عضلات البطن يوميا لتحسين الوعي بالجسم وشد الجسم.

الصبر والاستمرارية خاصة بعد تكرار التخسيس وزيادة الوزن

التركيز على تقوية العضلات العميقة لأنها تشد البطن من الداخل.

إنقاص الوزن

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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