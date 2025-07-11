إنقاص الوزن من الأمور التى تشغل الفتيات كثيرا للحصول على جسم رشيق ومثالى ما يعزز من جمالهن وجاذبيتهن.

وإنقاص الوزن يلزم الفتيات بنظام غذائي صحى ومتوازن مع النوم المنتظم وممارسة الرياضة يوميا وشرب الماء الوفير والسوائل الحارقة للدهون.

مشروب طبيعي لإنقاص الوزن

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، مشروب طبيعي تناوليه مرة واحدة يوميا لإنقاص الوزن.

المكونات:-

كوب ماء مغلي

ملعقة شاى أخضر أو باكيت حسب المتوفر

عصير نصف ليمونة

ملعقة مبشور زنجبيل طازج

ملعقة صغيرة جدا كمون

ملعقة صغيرة جدا نعناع

طريقة التحضير.

نحضر كوب الماء المغلى ونضع به جميع المكونات السابقة ماعدا عصير الليمون.

ونقلب جيدا ثم تغطى الكوب لمدة 10 دقائق.

ثم نقابه مرة أخرى ونضيف عصير الليمون.

ثم يتم تناول المشروب بعدها.

يجب تناول هذا المشروب بعد وجبة الغداء بنصف ساعة.

وذلك يوميا للحصول على أفضل النتائج.

هذا المشروب مهضم قوى حيث ينظم عملية الهضم ويطرد السموم من الجسم ويعالج الإمساك.

كما يعمل هذا المشروب على تعزيز امتصاص الجسم من العناصر الغذائية المهمة، ويقوى المناعة.

ويعمل هذا المشروب على تحفيز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع.

ولكن هذا المشروب غير كافى لإنقاص الوزن، حيث يجب اتباع نظام غذائي صحى بجانبه مع ممارسة الرياضة يوميا وشرب الماء الوفير للحصول على جسم رشيق ومثالى بشكل صحى وسريع.

مشروب طبيعي تناوليه مرة واحدة يوميا لإنقاص الوزن

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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