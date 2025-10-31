هل يساعد عدد السعرات الحرارية في إنقاص الوزن وما هي المخاطر المحتملة؟

قد يساعد عد السعرات الحرارية في التحكم في الوزن من خلال توضيح أنماط الأكل وتحديد سبل خفض المتناول اليومي، ومع ذلك، فإن لجودة السعرات الحرارية أهمية قصوى، كما أن هذه العادة قد لا تناسب الجميع.

كيفية عمل أسلوب عد السعرات الحرارية وفعاليته

يتضمن عد السعرات الحرارية بشكل عام تسجيل ما يتناوله الشخص على الورق أو عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق مخصص، ويمكن أن يساهم هذا الأسلوب في إحداث عجز في السعرات الحرارية والحفاظ عليه، وهو أمر ضروري لخسارة الوزن، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تشير بعض الأبحاث إلى أن تسجيل المتناول الغذائي يمثل إضافة مفيدة لخطة التحكم في الوزن، واقترحت أحدي الدراسات والمراجعات البحثية أن تتبع العوامل الصحية - مثل الوزن والنظام الغذائي والنشاط البدني - يرتبط باستمرار بفقدان الوزن.

قد يساعد عد السعرات الحرارية في إنقاص الوزن من خلال:

فهم أنماط الأكل.

تحديد نقطة أساس تقريبية للعمل والمقارنة عند محاولة خفض إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

تعديل الخيارات الغذائية وتحفيز الشخص على مواصلة السعي نحو أهدافه.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن عد السعرات ليس شرط لإنقاص الوزن، فالأهم هو القدرة على إحداث عجز في الطاقة والحفاظ عليه، لكن العد يمكن أن يكون أداة مفيدة لتحقيق هذا العجز.

عجز السعرات وجودتها

لإنقاص الوزن، من الضروري عموما إحداث عجز في السعرات الحرارية، أي استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم.

وتأتي السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه من الطعام والمشروبات، وتحديدا من المغذيات الكبرى الثلاثة: الكربوهيدرات والبروتين والدهون. يتم تخزين الطاقة الزائدة بعد تلبية الاحتياجات الفورية، جزء منها على شكل جلايكوجين في العضلات والكبد، والباقي كدهون. وبالتالي، فإن تناول سعرات حرارية أكثر من حاجة الجسم يؤدي إلى زيادة الوزن، وغالبيتها تكون دهون.

إذا لم تكن السعرات الحرارية المتناولة كافية لتغطية الاحتياجات الفورية، يعتمد الجسم على مخزونه لتعويض النقص. هذه الحالة، المعروفة بـ "عجز السعرات"، هي ما يؤدي إلى خسارة الوزن. لكن يجب التذكر أن العجز المفرط قد يدفع الجسم لسحب من مخزون البروتين، مما يؤدي إلى تكسير العضلات بالإضافة إلى حرق الدهون.

ليست كل السعرات متساوية

من الضروري التمييز بين الكمية والجودة. فالأطعمة التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات يمكن أن تكون ذات قيمة غذائية مختلفة وتأثيرات متباينة على الصحة، وتؤثر الأطعمة المختلفة أيضا على الأيض ومستويات الهرمونات والشهية بشكل متفاوت.

على سبيل المثال، قد لا يقلل تناول 100 سعرة حرارية من الدونات من الجوع بنفس فعالية 100 سعرة حرارية من التفاح، بسبب الاختلاف في كميات الكربوهيدرات المكررة والسكر والألياف، وبالتالي، قد يزيد الدونات من احتمالية الإفراط في الأكل لاحقا في اليوم ويقلل من فرصة تحقيق عجز السعرات اللازم لخسارة الوزن.

الآثار السلبية لعد السعرات

رغم أن تتبع السعرات قد يكون أداة فعالة لإنقاص الوزن، إلا أنه قد لا يكون مناسب للجميع. قد يواجه البعض تحديات في دقة العد، وقد يجد آخرون أن عد السعرات يعزز علاقة غير صحية بالطعام.

وقد لا ينصح به بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض، في دراسة سابقة شملت 105 أشخاص تم تشخيصهم باضطراب في الأكل، أفاد 75% منهم باستخدام أداة إلكترونية لعد السعرات، وأشار 73% إلى أنهم شعروا بأن هذا ساهم في اضطراب الأكل لديهم، وكذلك ربطت دراسة أخري بين العد المتكرر للسعرات ووزن الجسم وبين زيادة شدة اضطراب الأكل لدى طلاب الجامعات.

لذا، إذا أدى عد السعرات أو تتبع الطعام إلى الشعور بالذنب أو الخزي أو القلق، فقد يكون من الأفضل التوقف عن هذه الممارسات، وقد يكون الأكل الحدسي، الذي يعتمد على الاستماع إلى إشارات الجوع والامتلاء في الجسم، بديل أفضل لمن لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل.

