زيادة الوزن من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لدرجة أن هناك فتيات لا تتناول الطعام كثيرا ورغم ذلك يزداد وزنهن.

وتظن بعض الفتيات أن زيادة الوزن لها علاقة بالطعام فقط، ولكن فى الحقيقة هناك سلوكيات عديدة تزيد الوزن بعيدا عن الطعام والشراب.

10 سلوكيات خاطئة تزيد الوزن وترهق القولون

ويقول الدكتور محمد الطويل أخصائي التغذية الرياضية، إن هناك 10 سلوكيات خاطئة تزيد الوزن ودهون البطن وترهق القولون، منها:-

تناول الطعام سريعا وعدم المضغ الجيد. السهر وقلة النوم. شرب العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية. الإفطار المتأخر أو عدم تناول وجبة الإفطار. تناول الطعام أمام التلفاز والموبايل. تناول الطعام بعد الساعة 12 صباحا. عدم شرب الماء الكافي يوميا. الاعتماد على الخبز الأبيض والسكريات. عدم الحركة طوال اليوم. التوتر والعصبية المزمنة.

سلوكيات خاطئة تزيد الوزن ودهون البطن

10 نصائح تنقص الوزن ودهون البطن

وأضاف الطويل، أن هناك 10 نصائح تنقص الوزن وتقلل دهون البطن، منها:-

النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا. المشى من 8 إلى 10 آلاف خطوة. شرب من 2.5 إلى 3 ليتر ماء يوميا. تناول البروتين فى جميع الوجبات الرئيسية مثل البيض والفراخ واللحوم الحمراء والتونة والجبن اللايت. زيادة تناول الخضروات والألياف يوميا. تقليل تناول الخبز الأبيض والسكريات. ممارسة تمارين المقاومة 3 مرات أسبوعيا. تناول وجبات صغيرة وثابتة فى مواعيد محددة. تناول قهوة سادة قبل التمرين بنصف ساعة. الالتزام بهذه النصائح لمدة أسبوع وستلاحظ الفرق بعدها.

