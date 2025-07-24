إنقاص الوزن من الخطوات المهمة للتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على رشاقة الجسم، وهذا يكون من خلال اتباع نظام غذائي صحى.

ورفع معدلات حرق الدهون بالجسم ينقص الوزن سريعا، لذا تحرص الفتيات على اتباع الخطوات التى ترفع معدلات حرق الدهون لإنقاص الوزن سريعا.

5 عناصر غذائية ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن 5 هناك عناصر غذائية ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم، منها:-

فيتامين د

الزنك

الماغنيسيوم

الاوميجا 3

فيتامين B12

وأضاف البدوي، أنه يجب تناول مصادر هذه العناصر من الطعام يوميا، حفاظا على معدلات حرق الدهون بالجسم، وفى حالة وجود نقص فى أى من هذه العناصر، يجب تناول مكملات غذائية لسد هذا النقص ما يساعد فى إنقاص الوزن ولكن هذه الخطوة يجب أن تكون تحت إشراف طبى حفاظا على الصحة.

وبجانب هذه العناصر التى ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم، يجب اتباع نظام غذائي سليم قليل السعرات الحرارية مع المواظبة على شرب الماء الوفير وتنظيم مواعيد النوم والوجبات الرئيسية وذلك لضمان نجاح أى نظام غذائي لإنقاص الوزن.

عناصر غذائية ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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