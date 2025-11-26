الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أظهرت الحصر العددي لفرز أصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية عن حصول المرشح محمد فايز على 6328 صوتًا، والمرشح الدكتور أحمد السبكي على 3667 صوتًا، والعميد عادل الصعيدي بعدد 3325 صوتًا.

وجدير بالذكر أن العدد الإجمالي للجان في دائرة الباجور يبلغ 59 لجنة، وما زالت عمليات الفرز مستمرة حتى اللحظة، بانتظار ظهور النتائج الكاملة التي ستحدد بصورة نهائية اتجاهات التصويت وموقف المرشحين من المنافسة الانتخابية.



مرشح بدائرة الباجور يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة

تقدّم أحد المرشحين عن دائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية بطعن رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتراضًا على ما وصفه بالخروقات التي شهدها محيط عدد من اللجان الانتخابية أثناء سير العملية التصويتية.

وقام المرشح بتحرير محضر رسمي في مركز شرطة الباجور لإثبات الواقعة، وتوثيق الأحداث التي تضمنها الطعن، حيث قدم للهيئة الوطنية العليا ملفًا مدمجًا يتضمن شواهد متعددة، من بينها مقاطع مصورة على “فلاشة” تظهر وقائع تم ضبطها خارج اللجان الانتخابية، تتعلق بقيام بعض الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية بهدف توجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وأكد المرشح في طلبه أن هذه الوقائع تُعد جريمة انتخابية ومساسًا بنزاهة العملية الديمقراطية، مؤكدًا تمسكه بحقه القانوني في التحقيق في تلك الخروقات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحي.

