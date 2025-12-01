الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

تصادم دراجتين ناريتين يودي بحياة شخصين ويصيب ثلاثة آخرين في المنوفية

تصادم دراجتين ناريتين
تصادم دراجتين ناريتين
شهدت قرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، بعد تصادم دراجتين ناريتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى العناية المركزة في حالة حرجة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

سقوط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدٍ على طفل بالفيوم

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين داخل نطاق القرية، وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لمعاينة موقع الحادث والتعامل مع المصابين.

وبالفحص تبين مصرع كل من (م س غ) و(ز ع ط) متأثرين بإصابات بالغة، بينما جرى نقل ثلاثة مصابين آخرين إلى المستشفى وتحويلهم إلى العناية المركزة لتدهور حالتهم الصحية، وجارٍ متابعتهم طبيًا.

كما قامت  القوات بإنهاء آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للوقوف على أسباب وملابسات التصادم وتحديد المسؤول عنه.

حادث تصادم بأسيوط

وعلى جانب آخر، أصيب 4 أشخاص إثر حادث اصطدام توكتوك بالرصيف بحري عند مدخل قرية رميح بمركز منفلوط، محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

