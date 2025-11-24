تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

18 حجم الخط

دعا طلاب برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بـجامعة المنوفية رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي ونقابة العلوم الصحية للتدخل العاجل فيما وصفوه بالمخالفة الصريحة لوائح بالكلية.

كان طلاب كلية العلوم الصحية التطبيقية، فوجئوا بقرار الكلية بإيقاف برنامج الماجستير للدفعة الثالثة رغم قبول الطلاب رسميًا وبدء الدراسة فعليًا لمدة شهرين كاملين، معتبرين أن هذه مخالفة صريحة للوائح التي تم الالتحاق بالبرنامج على أساسها.

وذكر الطلاب في شكاوى تقدموا بها لعدة جهات، أنهم فوجئوا أيضًا بقرارات تُثير العديد من علامات الاستفهام، أبرزها كايلي:

قصر الماجستير الأكاديمي على المعيدين فقط في الجامعات الحكومية والخاصة والوافدين.

تعديل اللائحة بشكل مفاجئ بعد بدء الدراسة، وتحويل بقية الخريجين إلى الماجستير المهني دون مبررات واضحة.

غياب الشفافية بشأن أسباب إيقاف البرنامج رغم انتظام العملية التعليمية لأسابيع.

تحويل الماجستير الأكاديمي إلى مهني بعلوم طبية المنوفية

ووصف الطلاب هذه القرارات بأنها تُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص، وتمسّ حق الخريج في استكمال دراسته العليا وفق لوائح واعتمادات تمت الموافقة عليها مسبقًا، كما تُعد نوعًا من التمييز غير المبرر الذي لا ينسجم مع قيم العدالة التعليمية وحقوق المواطن التي يكفلها الدستور.

وتوجه الطلاب بعدة مطالب تمثلت في ما يلي:

تفعيل الشفافية الكاملة من إدارة الكلية والجامعة بشأن خلفيات القرار.

إلغاء أي تعديلات بأثر رجعي على اللوائح.

إعادة فتح برنامج الماجستير الأكاديمي لجميع الخريجين المقبولين دون استثناء.

حماية حقوق الطلاب الذين بدأوا الدراسة بالفعل بناءً على لوائح معتمدة.

