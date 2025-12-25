الخميس 25 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مدعوم من ترامب، إعلان نصري عصفورة رئيسا لهندوراس

نصري عصفورة، فيتو
نصري عصفورة، فيتو
أعلنت الهيئة الانتخابية في هندوراس، الأربعاء، أن نصري عصفورة مرشح "الحزب الوطني" المحافظ المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فاز بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأخيرًا، جرى إعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية في هندوراس، التي جرت في 30 نوفمبر، بعد أسابيع من التأخير والمشاكل الفنية واتهامات بالتزوير.

وقالت الهيئة الانتخابية، المعروفة باسم "اللجنة الوطنية للانتخابات"، إن عصفورة فاز بنحو 40.3% من الأصوات، متفوقًا على مرشح "حزب الأحرار" من تيار يمين الوسط سلفادور نصر الله الذي حصل على 39.5%.

وجاءت النتائج متقاربة للغاية وكان نظام معالجة الأصوات فوضويًّا لدرجة أن نحو 15% من أعمال الفرز لمئات الآلاف من بطاقات الاقتراع تعين فرزها يدويًّا لتحديد الفائز.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، هندوراس بمحاولة تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية، متوعدًا بتدفيعهم الثمن إذا حصل تلاعب بالنتائج.

وكان ترامب أعرب عن تأييده لمرشح الحزب الوطني المحافظ لانتخابات الرئاسة في هندوراس، نصري عصفورة المعروف أيضا باسم تيتو عصفورة.

ووصف ترامب عصفورة بأنه "الرجل الذي يقف إلى جانب الديمقراطية ويحارب (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو".

