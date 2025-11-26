محافظ المنوفية يحيل مدير مجزر بإحدى قرى شبين الكوم للنيابة العامة

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، طبيب بيطري ومدير أحد المجازر بإحدى قرى مركز شبين الكوم، إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك عقب ثبوت قيامهما بأعمال ذبح مواشي مصابة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعمده مخالفة التعليمات والقوانين المنظمة للعمل، مما يشكل تهديدًا للصحة العامة.

كما أصدر المحافظ قرارًا بإيقاف الطبيب عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وذلك استنادًا إلى مذكرة مديرية الطب البيطري والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

أسباب الإحالة للنيابة

وكشفت نتائج الفحص والتحقيق الأولي قيام الطبيب البيطري بذبح مواشي مصابة بالتهاب رحمي صديدي حاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب قيامه بذبح وختم مواشي دون فحص طبي، وأخرى وُجد داخلها أجنة، فضلًا عن تعمده ممارسة الغش والتدليس بما يضر بصحة وسلامة المواطنين ويخالف القانون.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو تتضمن فسادًا إداريًا، مشددًا على التصدي بحزم لأي متجاوز داخل الجهاز التنفيذي، وقال: “لن نسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر داخل منظومة العمل بالمحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره في أداء مهام عمله”.

يأتي ذلك في إطار سياسة واضحة تتبناها محافظة المنوفية للرقابة الصارمة على المجازر، وتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظة المنوفية مركز شبين الكوم مديرية الطب البيطرى

