محافظات

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة الباجور بالمنوفية (فيديو)

إعلان الحصر العددي
إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين، فيتو
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالدائرة الخامسة "مركز الباجور" بمحافظة المنوفية، الحصر العددي لأصوات المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تنافس خلالها 9 مرشحين على مقعد البرلمان بالدائرة.

وجاءت الحصر العددي  للأصوات التي حصل عليها كل مرشح كالتالي:

1. محمد فايز – 20,038 صوتًا

2. أحمد السبكي – 17,957 صوتًا

3. عادل الصعيدي – 14,321 صوتًا

4. ياسر عبد الفتاح – 6,748 صوتًا

5. أسامة معوض دويدار – 6,267 صوتًا


6. معتز زينهم توفيق أبو الحسن – 2,039 صوتًا

7. محمد سعيد عفيفي – 1,621 صوتًا

8. وائل صلاح النحاس – 597 صوتًا

9. هشام فاروق محمد – 204 صوتًا

ووفقً الحصر العددي، فإن مؤشرات إجراء جولة الإعادة بين كل من:

محمد فايز – حزب حماة وطن – 20,038 صوتًا

أحمد السبكي – مستقل – 17,957 صوتًا


ومن المقرر أن تُعقد جولة الإعادة خلال الأيام القادمة للفصل بين المرشحين، وحسم المقعد النيابي للدائرة وسط ترقب واسع بين أهالي الباجور.

الجريدة الرسمية