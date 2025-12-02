الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

أخبار الفن اليوم: تفاصيل الحالة الصحية للسيناريست هناء عطية، أسماء المعينين الجدد بغرفة صناعة السينما، محمد فراج يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل "أب ولكن"

رضا البحراوي
شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:.. 

بعد استجابة الصحة ونقابة السينمائيين، تفاصيل الحالة الصحية للسيناريست هناء عطية

 

في استجابة عاجل، قامت كل من وزارة الصحة ونقابة السينمائيين بالإشراف على نقل السيناريست هناء عطية إلى غرفة العناية المركزة، وتوفير أفضل الخدمات الطبية لها، بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات الأخيرة.


 

عمر كمال: والله العظيم نفسي أتجوز وبدور على ست بيت تكون نغشة وتدلعني (فيديو)

قال المطرب الشعبي عمر كمال، إنه يتمنى النجاح في مسيرته، مؤكدًا أنه يتمنى أن يتزوج لأن الزواج أحد أسباب النجاح. 


 

رضا البحراوي عن والدته: عندها كل أمراض الدنيا وأطلب من  المصريين الدعاء لها

طمأن المطرب الشعبي رضا البحراوي الجمهور على والدته بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنها خرجت من المستشفي وأصبحت في حالة أفضل. 


محمد فراج يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل "أب ولكن"

أكد الفنان محمد فراج في تصريحات لـ فيتو، أن العمل يسير بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد حول توقفه لأى سبب من الأسباب.

 

ماجدة خيرالله: منى زكي من أهم النجوم على الساحة والحكم قبل مشاهدة فيلم الست ظالم

 قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الحكم على الفنانة منى زكي التي تقوم ببطولة  فيلم "الست"  في الوقت الحالي متسرع جدًا، ولابد أن يتم مشاهدة العمل أولًا والحكم بعد ذلك.
 

سامح حسين يكشف حقيقة تعيينه عضوا بهيئة تدريس جامعة حلوان

تصدر اسم سامح حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة منذ طرح اسمه في قرار منسوب إلى رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ينص على تعيينه ضمن هيئة تدريس الجامعة.


بحضور ليلى علوي، أسرة فيلم ابن مين فيهم تحتفل بانتهاء التصوير

أنهت أسرة فيلم “ابن مين فيهم” الذى يقوم ببطولته كل من ليلي علوي وبيومي فؤاد تصوير جميع مشاهد العمل، باحتفال حضره كاست العمل، والمشاركون فيه.
 

تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال وجابي خوري أعضاء بغرفة صناعة السينما

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بتعيين عدد من رجال الأعمال والخبراء في عضوية الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.
 

