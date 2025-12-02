أخبار الفن اليوم: تفاصيل الحالة الصحية للسيناريست هناء عطية، أسماء المعينين الجدد بغرفة صناعة السينما، محمد فراج يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل "أب ولكن"

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:..

في استجابة عاجل، قامت كل من وزارة الصحة ونقابة السينمائيين بالإشراف على نقل السيناريست هناء عطية إلى غرفة العناية المركزة، وتوفير أفضل الخدمات الطبية لها، بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات الأخيرة.





قال المطرب الشعبي عمر كمال، إنه يتمنى النجاح في مسيرته، مؤكدًا أنه يتمنى أن يتزوج لأن الزواج أحد أسباب النجاح.





طمأن المطرب الشعبي رضا البحراوي الجمهور على والدته بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنها خرجت من المستشفي وأصبحت في حالة أفضل.



محمد فراج يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل "أب ولكن"

أكد الفنان محمد فراج في تصريحات لـ فيتو، أن العمل يسير بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد حول توقفه لأى سبب من الأسباب.

قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الحكم على الفنانة منى زكي التي تقوم ببطولة فيلم "الست" في الوقت الحالي متسرع جدًا، ولابد أن يتم مشاهدة العمل أولًا والحكم بعد ذلك.



تصدر اسم سامح حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة منذ طرح اسمه في قرار منسوب إلى رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ينص على تعيينه ضمن هيئة تدريس الجامعة.



بحضور ليلى علوي، أسرة فيلم ابن مين فيهم تحتفل بانتهاء التصوير

أنهت أسرة فيلم “ابن مين فيهم” الذى يقوم ببطولته كل من ليلي علوي وبيومي فؤاد تصوير جميع مشاهد العمل، باحتفال حضره كاست العمل، والمشاركون فيه.



أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بتعيين عدد من رجال الأعمال والخبراء في عضوية الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.