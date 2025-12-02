ماجدة خيرالله: منى زكي من أهم النجوم على الساحة والحكم قبل مشاهدة فيلم الست ظالم

18 حجم الخط

قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الحكم على الفنانة منى زكي التي تقوم ببطولة فيلم "الست" في الوقت الحالي متسرع جدًا، ولابد أن يتم مشاهدة العمل أولًا والحكم بعد ذلك.



وأضافت في تصريحات لـ “فيتو”: منى زكي من أهم النجوم على الساحة، ولديها قدرات فنية عالية، لذا وجب علينا الانتظار لحين العرض، مشيرة إلى أن الفنانة صابرين تعرضت لنفس الهجوم أيام مسلسل كوكب الشرق، ولكن بعد العرض الجميع تفاجئ بها.



وأكدت منى زكي لن تكون وحدها في العمل، بل معها كوكبة من النجوم، والعمل ينجح بمن فيه مثل مسلسل كوب الشرق تمامًا.

أحمد مراد عن فيلم "الست": كل انتقاد دليل حب وغيرة على أم كلثوم

وكان قد أعرب الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن سعادته بردود الأفعال المتنوعة حول فيلم "الست"، مؤكدًا أن حالة الجدل حول العمل ليست سلبية، بل تعكس حجم الحب الأبدي الذي يكنه الجمهور لأم كلثوم، وغيرة الناس على رمز لا يتكرر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”: "أنا مبسوط من الناس وانطباعاتهم، حتى الانتقادات لـ فيلم الست دليل على مكانة أم كلثوم في قلوبهم، فهي ليست شخصية عادية، بل رمز مقدس في ذاكرة الشعب المصري."

أحمد مراد: فيلم الست استغرق ثلاث سنوات من البحث والخوف والحب

مراد أكد أن صناع العمل يحملون القلق نفسه الذي يشعر به الجمهور، لأنهم يدركون حساسية تجسيد شخصية بقيمة أم كلثوم، موضحًا: "اشتغلنا على الفيلم لمدة ثلاث سنوات، لأن هدفنا الأساسي كان إبراز أجمل ما في شخصيتها الإنسانية والفنية، وأن تظهر أمام الناس حقيقية، نابضة بالحياة وليست مجرد تمثال برونزي".

وأشار إلى أن التفاعل الرقمي كان غير مسبوق، قائلًا: “الريتش وصل لـ 475 مليون، وده دليل مش عادي.. ده حب”.

أم كلثوم: بين صوت المسرح وصمت القلب

استعرض مراد تفاصيل الخط الدرامي للفيلم، قائلًا إن التحدي الأكبر كان كشف ما وراء قشرة العظمة التي أحاطت أم كلثوم طوال حياتها، موضحًا:"الناس كانت بتشوفها من تحت المسرح، لكن ما شفناش إزاي كانت بتشوفنا من فوق المسرح.. لما قالت (أنت عمري)، كانت حاسة بإيه؟ هل كانت تحب مثلنا؟ هل كانت امرأة بمشاعر؟ أم مجرد أيقونة جامدة؟"

وأضاف: "أم كلثوم رحلة إنسانية قبل أن تكون فنية، رحلة مرّت عبر أربعة عصور: من الملك فاروق وصولًا إلى رؤساء مصر المتعاقبين، وتعلمت منها كيف تُدار هذه الآلة الأسطورية في عالم صعب."

أحمد مراد: فيلم الست رحلة سينمائية نحو قلب أيقونة لا تتكرر

أحمد مراد وصف الفيلم بأنه "رحلة إلى قلب أم كلثوم"، رحلة تكشف المرأة وراء الصوت، والإنسانة خلف الأسطورة، والسؤال الأهم الذي سيطرحه الفيلم: هل كانت أم كلثوم تغني فقط؟ أم كانت تعيش؟

