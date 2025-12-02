بحضور ليلى علوي، أسرة فيلم ابن مين فيهم تحتفل بانتهاء التصوير

18 حجم الخط

أنهت أسرة فيلم “ابن مين فيهم” الذى يقوم ببطولته كل من ليلي علوي وبيومي فؤاد تصوير جميع مشاهد العمل، باحتفال حضره كاست العمل، والمشاركون فيه.



تشهد أحداث فيلم “ابن مين فيهم” الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، توعده لزوجته ضمن العمل، والتي تلعب دورها الفنانة ليلى علوي بعد أن رفعت قضايا ضده.

وتشهد أحداث فيلم “ابن مين فيهم” قصة حب بين بطليه؛ ليلي علوي وبيومي فؤاد، بعد رحلة من العداء والصراعات داخل المحاكم.

ويلعب بيومي فؤاد شخصية “رشدي” وهو رجل أعمال ثري ولكنه مستهتر، يتسم بحياة فوضوية قائمة على تعدد العلاقات والزواج المتكرر، دون أي التزام حقيقي تجاه من حوله، يعيش رشدي حياته بتلقائية وأنانية حتى يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع المحامية الصارمة التي تلعب دورها الفنانة ليلى علوى.

أبطال فيلم ابن مين فيهم

ويشارك في العمل بجانب ليلي علوي وبيومى فؤاد كل من الفنان الشاب أحمد عصام السيد، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.

والفيلم من تأليف لؤي السيد، ومن إنتاج ڤوكس ستوديوز، وإخراج هشام فتحي.

