وظيفة جديدة أم دعوة لتوعية الطلاب؟ حقيقة تعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان

ثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تردد شائعة عن تعيين الفنان سامح حسين عضوا بهيئة التدريس بجامعة حلوان.

الجامعة بدورها أصدرت بيانا يوضح حقيقة الأمر.

وأوضحت جامعة حلوان أنها استضافت الفنان سامح حسين لتكريمه عن أعماله الفنية والإعلامية الأخيرة التي حملت رسائل إيجابية تدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمت بالتعاون بين أسرة طلاب من أجل مصر المركزية والإدارة العامة لرعاية الطلاب، وشهدت حضورًا كبيرًا من قيادات الجامعة والعمداء ومستشاري رئيس الجامعة وكذلك حضورًا طلابيًا واسعًا.

تعاون بين جامعة حلوان وسامح حسين

وخلال الندوة، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن تكريم الفنان سامح حسين يأتي تقديرًا لدوره في تقديم محتوى هادف يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الجامعة وجهت له دعوة للتعاون في إنتاج فيديوهات توعوية موجهة إلى الطلاب، بهدف تحفيزهم على تحصيل العلم واكتساب المعارف النافعة لوطنهم، إلى جانب غرس قيم الانتماء والوعي الوطني.

ولاقت هذه الدعوة استحسان لدى سامح حسين الذي أكد أهمية الفن كأداة للتأثير الإيجابي في المجتمع، فيما شددت الجامعة على استمرار نهجها في تنظيم فعاليات توعوية تستهدف طلابها، انطلاقًا من مسئوليتها في بناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في تطور المجتمع المصري بكافة جوانبه، خاصة وأن الجامعات الحكومية تضم مئات الآلاف من الطلاب من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن جامعة حلوان تسعى دائمًا إلى تقديم فعاليات تثري فكر الطلاب وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتفاعل مع القضايا المجتمعية، مشددًا على أن الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو قوة ناعمة قادرة على صياغة الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.

الفن شريك أساسي في بناء المجتمع

وأضاف، أن استضافة رموز فنية مؤثرة مثل الفنان سامح حسين داخل الجامعة يمنح الطلاب نماذج ملهمة، ويعزز قيم المسؤولية والإبداع، ويؤكد أن الفن شريك أساسي في بناء مجتمع واعٍ قادر على التفكير النقدي والإيجابي."

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية لدى طلاب الجامعات، لأن ذلك يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المجتمع، المشاركة في التنمية، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، لأن تنمية وعي طلاب الجامعات بالقضايا الاجتماعية ليس مجرد معرفة نظرية، بل هو أداة لبناء مجتمع متماسك ومتطور. فالجامعات تتحمل مسؤولية كبيرة في غرس هذا الوعي عبر التعليم، الأنشطة، والبحث العلمي، بينما الطلاب بدورهم يصبحون أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر والمساهمة في التنمية المستدامة.

