سامح حسين يكشف حقيقة تعيينه عضوا بهيئة تدريس جامعة حلوان

تصدر اسم سامح حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة منذ طرح اسمه في قرار منسوب إلى رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ينص على تعيينه ضمن هيئة تدريس الجامعة.

وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا حول هذا القرار وملابساته وأسبابه، خاصة في ظل تصريحات أخرى منسوبة لرئيس الجامعة بأنه أصدر قرارا بتعيينه عضوا بهيئة التدريس.

من جانبه، أصدر ا سامح حسين بيانًا رسميًا عبر حساباته بالفضاء الإلكتروني، قال فيه إنه فوجيء بالجدل الذي أُثير حول تعيينه عضوًا بهيئة التدريس، مؤكدًا احترامه لجميع الآراء والتخصصات.

وتابع حسين في بيانه: لم يتم تعييني عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان، ولم يعرض علي الأمر من الأساس، مضيفا: السلك الأكاديمي له قواعده الراسخة، كما أن تخصصي يجعلني أحترم تخصصات غيري وأدعم أن يسند التدريس الجامعي دائمًا للمتخصصين.

وأوضح أنه خلال لقائه برئيس الجامعة التي تخرج فيها تم سؤاله عن استعداده للمشاركة كمدرب وفي مجال تخصصه، فأجاب: «أبديت استعدادًا وقبولًا لأي شيء يجعلني أساعد طلاب جامعتي وأي طالب في نطاق تخصصي»، مختتما: «لم يكن بمقدوري التأخر عن القيام بهذا الدور، بل وطَلبتُ أن يشاركني ويوجهني أستاذ أكاديمي، وتم التوافق على إرسال المفردات وعقد اجتماعات مع أساتذة أفاضل بخصوص هذا الأمر».

