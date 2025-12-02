الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سامح حسين يكشف حقيقة تعيينه عضوا بهيئة تدريس جامعة حلوان

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو
18 حجم الخط

تصدر اسم سامح حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة منذ طرح اسمه في قرار منسوب إلى رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ينص على تعيينه ضمن هيئة تدريس الجامعة.

وشهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا حول هذا القرار وملابساته وأسبابه، خاصة في ظل تصريحات أخرى منسوبة لرئيس الجامعة بأنه أصدر قرارا بتعيينه عضوا بهيئة التدريس.

من جانبه، أصدر ا سامح حسين بيانًا رسميًا عبر حساباته بالفضاء الإلكتروني، قال فيه إنه فوجيء بالجدل الذي أُثير حول تعيينه عضوًا بهيئة التدريس، مؤكدًا احترامه لجميع الآراء والتخصصات.

وتابع حسين في بيانه: لم يتم تعييني عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان، ولم يعرض علي الأمر من الأساس، مضيفا: السلك الأكاديمي له قواعده الراسخة، كما أن تخصصي يجعلني أحترم تخصصات غيري وأدعم أن يسند التدريس الجامعي دائمًا للمتخصصين.

وأوضح أنه خلال لقائه برئيس الجامعة التي تخرج فيها تم سؤاله عن استعداده للمشاركة كمدرب وفي مجال تخصصه، فأجاب: «أبديت استعدادًا وقبولًا لأي شيء يجعلني أساعد طلاب جامعتي وأي طالب في نطاق تخصصي»، مختتما: «لم يكن بمقدوري التأخر عن القيام بهذا الدور، بل وطَلبتُ أن يشاركني ويوجهني أستاذ أكاديمي، وتم التوافق على إرسال المفردات وعقد اجتماعات مع أساتذة أفاضل بخصوص هذا الأمر».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سامح حسين الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان هيئة تدريس جامعة حلوان

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

كأس العرب، منتخب المغرب يتقدم على جزر القمر بثلاثية في الشوط الأول

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads