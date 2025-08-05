الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

غرفة صناعة السينما تنفي صلتها بتصريحات محمود الدفراوي حول إيرادات فيلم «روكي الغلابة»

فيلم روكي الغلابة
فيلم روكي الغلابة

نفت غرفة صناعة السينما المصرية، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، أي علاقة لها بما نشر منسوبًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي، حول إيرادات فيلم «روكي الغلابة»، مؤكدة أنه لا يمثل الغرفة ولم يتم تفويضه بالحديث باسمها، كما أوضحت أن الغرفة غير مختصة بتصريحات الإيرادات، وتحتفظ بحقها القانوني تجاه الزج باسمها.

 

 إيرادات فيلم «روكي الغلابة»

وجاء نص البيان كالتالي: "إنه بالإشارة إلى ما نشر بموقع جريدة الوطن عن إيرادات فيلم «روكي الغلابة» بدور العرض السينمائي في مصر حسب تقرير إيرادات صادر من محمود الدفراوي كمسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
تنوه الغرفة إلى ما يلي:
1- محمود الدفراوي لا يمثل الغرفة على الإطلاق ولم تفوضه بالإدلاء بأي بيانات تخص إيرادات الأفلام أو أي أمور أخرى، ولا يجوز له أو لأي جهة أو شركة التحدث باسم غرفة صناعة السينما.
2- أن الغرفة ليست مسئولة عن إيرادات الأفلام فهي غير مختصة بذلك، وما تم نشره هو اجتهاد شخصي لمحمود الدفراوي دون أي تصريح من الغرفة، ولا يجوز أن يُزج باسم الغرفة في أي بيانات، وتحتفظ الغرفة بكل حقوقها القانونية حيال ذلك.
وغرفة صناعة السينما إذ تهيب بجميع المتعاملين معها عدم الزج باسمها في أي تصريحات غير صادرة عنها، وأن محمود الدفراوي لا يمثل إلا نفسه، لذا وجب التنويه.

 

 

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السينما المصرية المنتج هشام عبد الخالق غرفة صناعة السينما مجلس إدارة غرفة صناعة السينما محمود الدفراوي فيلم روكي الغلابة

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