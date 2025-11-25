الأربعاء 26 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

عمر كمال يحتفل بنجاح أغنية الشيلة كاملة مع أصدقائه في دبي (صور)

عمر كمال
عمر كمال
احتفل المطرب عمر كمال بنجاح أغنية الشيلة كاملة من ألبوم رهان كسبان وسط أصدقائه في دبي، في أجواء مبهجة.

أغنية الشيلة كاملة من كلمات مودّي نييل وألحان فارس فهمي وتوزيع وسام عبد المنعم ووصلت مشاهدتها إلى 770 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب  .

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، ويتعاون فيه عمر كمال مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم:
مدين، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، محمد يحيى، تامر حسين، عزيز الشافعي، أمين نبيل، ورامي جمال.

 

ومن المقرر أن يطرح عمر كمال باقي أغنيات الألبوم خلال الفترة المقبلة تباعًا، وسط حالة من الترقب بين جمهوره الذي ينتظر رؤية الشكل الجديد الذي يظهر به من خلال "رهان كسبان".

الجريدة الرسمية