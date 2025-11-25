عمر كمال يحتفل بنجاح أغنية الشيلة كاملة مع أصدقائه في دبي (صور)

18 حجم الخط

احتفل المطرب عمر كمال بنجاح أغنية الشيلة كاملة من ألبوم رهان كسبان وسط أصدقائه في دبي، في أجواء مبهجة.

أغنية الشيلة كاملة من كلمات مودّي نييل وألحان فارس فهمي وتوزيع وسام عبد المنعم ووصلت مشاهدتها إلى 770 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب .

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، ويتعاون فيه عمر كمال مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم:

مدين، نادر حمدي، وسام عبد المنعم، محمد يحيى، تامر حسين، عزيز الشافعي، أمين نبيل، ورامي جمال.

ومن المقرر أن يطرح عمر كمال باقي أغنيات الألبوم خلال الفترة المقبلة تباعًا، وسط حالة من الترقب بين جمهوره الذي ينتظر رؤية الشكل الجديد الذي يظهر به من خلال "رهان كسبان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.