وصفات طبيعية لترطيب البشرة بعمق في الشتاء

يحتاج الجلد في فصل الشتاء إلى عناية مضاعفة بسبب انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الجو، وقلة الرطوبة في الهواء، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وتشققها وظهور القشور في بعض الأحيان.

لذلك تبحث كثير من النساء عن وصفات طبيعية فعالة تمنح البشرة الترطيب والنعومة طوال فصل الشتاء دون الحاجة لاستخدام مستحضرات باهظة الثمن.

أسباب جفاف البشرة في الشتاء

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من الأسباب التي تؤدي إلى جفاف البشرة فى الشتاء:-

انخفاض الرطوبة في الجو خلال الشتاء.

التعرض للهواء البارد مباشرة دون حماية.

شرب كميات قليلة من الماء.

الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة.

استخدام صابون قوي يسبب إزالة الزيوت الطبيعة من الجلد.

عدم ترطيب البشرة بانتظام.

وصفات طبيعية لترطيب البشرة في الشتاء

وأضافت نادية، أن هناك وصفات طبيعية لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء، منها:-

وصفة العسل وزيت الزيتون

العسل مرطب طبيعي ويمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا، بينما زيت الزيتون يغذي البشرة بعمق.

المكونات عبارة عن ملعقة كبيرة عسل، وملعقة صغيرة زيت زيتون.

اخلطي المكونات جيدا.

طبقي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر.

النتيجة، ترطيب عميق ونعومة تدوم لساعات.

ماسك الأفوكادو والعسل

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات التي تعالج الجفاف الشديد.

المكونات، نصف ثمرة أفوكادو مهروسة، وملعقة صغيرة عسل.

اخلطي الأفوكادو مع العسل.

ضعي الماسك على وجهك 25 دقيقة.

اغسليه بماء فاتر.

مناسب للبشرة الجافة جدا والمتقشرة.

ترطيب البشرة

ماسك الحليب وماء الورد

يرطب ويهدئ البشرة ويعالج الاحمرار الناتج عن البرد.

المكونات، عبارة عن 2 ملعقة حليب سائل، وملعقة صغيرة ماء ورد.

اغمسي قطنة في الخليط ومرريها على وجهك.

اتركي الحليب يجف لمدة 15 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الدافئ.

يمكن استخدامه يوميا لنتائج ممتازة.

زيت جوز الهند لترطيب البشرة شديدة الجفاف

يعتبر زيت جوز الهند من أقوى الزيوت التي تحبس الرطوبة داخل البشرة.

سخني مقدار صغير بين يديك وادهني وجهك أو جسمك قبل النوم.

يفضل استخدامه ليلا لأنه ثقيل قليلا على البشرة صباحا.

غير مناسب للبشرة الدهنية جدًا أو الحساسة لحب الشباب.

ماسك الشوفان والعسل

يعالج القشور والاحمرار، ويناسب البشرة الحساسة.

المكونات، ملعقة شوفان مطحون، وملعقة عسل، وملعقة حليب.

اخلطي المكونات حتى يصبح قوام يشبه العجينة.

ضعيه 20 دقيقة على الوجه.

اغسليه بلطف بماء فاتر.

زيت اللوز الحلو لنعومة البشرة

يفتح لون البشرة ويمنحها نعومة فائقة.

ضعي بضع قطرات على بشرتك بعد الاستحمام مباشرة ليمتصه الجلد بسهولة.

ماسك جل الصبار

مرطب ممتاز يهدئ الالتهابات ويعالج الجفاف دون أن يسبب لمعان زائد.

خذي جل الصبار الطبيعي وضعيه على بشرتك 20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الدافئ.

يمكن استخدامه يوميا.

ماسك الخيار والزبادي

ينعش البشرة ويرطبها ويخفف آثار البرد.

المكونات، نصف خيار مبشور، وملعقة زبادي.

اخلطي المكونات.

ضعي الماسك 15–20 دقيقة.

اغسلي بشرتك جيدا.

