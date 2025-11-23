ودعي جفاف البشرة، 8 وصفات منزلية مرطبة تدوم لساعات

18 حجم الخط

علاج جفاف البشرة بمواد من المطبخ، مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تعاني الكثير من النساء من جفاف البشرة وتشققها وافتقادها للمظهر الحيوي الذي يمنح الوجه إشراقة طبيعية.

ورغم توافر العديد من كريمات الترطيب في الأسواق، تفضّل الكثيرات اللجوء إلى المواد الطبيعية الموجودة في المطبخ باعتبارها أكثر أمانًا وأقل تكلفة، إضافة إلى فعاليتها الكبيرة في إعادة النعومة والمرونة للبشرة.

توضح خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن علاج جفاف البشرة لا يحتاج دائمًا إلى منتجات باهظة الثمن؛ فمطبخك مليء بمواد طبيعية فعّالة تمنحكِ ترطيبًا يدوم لساعات مع نتائج رائعة وملحوظة منذ الاستخدام الأول.

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه مع تجنب الأخطاء اليومية المسببة للجفاف، ستستعيد بشرتك مرونتها ونعومتها وتظهر بإشراقة حيوية طوال الشتاء.

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، لكِ أسباب جفاف البشرة، و8 وصفات طبيعية مرطّبة تدوم لساعات، مع أهم الأخطاء اليومية التي تزيد من جفاف الجلد دون أن ننتبه إليها.

لماذا يجف الجلد؟

يحدث جفاف الجلد عندما تفقد الطبقة الخارجية من البشرة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، وهذا قد يحدث لأسباب متعددة، أهمها:

1. عوامل الطقس

الهواء البارد والجاف في الشتاء يقلّل من رطوبة البشرة بشكل كبير، مما يجعلها متقشرة ومشدودة مع شعور بالحكة والتهيج.

2. الاستحمام بالماء الساخن

رغم أنّ الماء الساخن يمنح شعورًا بالراحة، إلا أنه يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، فيترك البشرة جافة وضعيفة.

3. التقدم في العمر

مع العمر تقل قدرة الجلد على إنتاج الزيوت الطبيعية والكولاجين، وبالتالي يصبح أكثر عرضة للجفاف.

4. استخدام منتجات غير مناسبة

بعض الغسولات والصابون تؤدي إلى تهيّج البشرة لأنها تزيل طبقة الدهون الواقية، خصوصًا الأنواع التي تحتوي على كحول أو عطور قوية.

5. قلة شرب الماء

الترطيب يبدأ من الداخل؛ لذلك فإن عدم تناول كمية كافية من الماء ينعكس فورًا على نعومة البشرة.

6. نقص بعض الفيتامينات

مثل فيتامين E وB وA، وهي عناصر تساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وحيويته.

البشرة الجافة

8 وصفات مرطبة من المطبخ تدوم لساعات

1. الأفوكادو لترطيب عميق ونعومة فورية

الأفوكادو من أغنى الفواكه بالدهون الصحية التي تغذي البشرة بعمق.

طريقة الاستخدام:

اهرسي نصف ثمرة أفوكادو.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل أو الزبادي.

ضعي الخليط على وجهك 20 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.

النتيجة: ترطيب قوي يدوم لساعات ولمعان طبيعي.

2. الموز لإعادة المرونة وشد الجلد الجاف

الموز يحتوي على فيتامين B6 والبوتاسيوم وهما عنصران أساسيان لترطيب الجلد.

طريقة الاستخدام:

اهرسي ثمرة موز ناضجة.

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

افردي القناع على البشرة واتركيه 15 دقيقة.

هذا الماسك ممتاز للبشرة المجهدة والجافة جدًا.

3. العسل لترطيب طويل وتهدئة الالتهابات

العسل مرطب طبيعي قوي لأنه يجذب الرطوبة للجلد ويحتفظ بها.

طريقة الاستخدام:

وزّعي طبقة رقيقة من العسل على الوجه.

اتركيه 10–15 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر.

يمنح البشرة نعومة فورية ويخفف الاحمرار والتقشف.

4. زيت الزيتون لإصلاح الجفاف العميق

يُعد زيت الزيتون غنيًا بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تعالج الجفاف سريعًا.

طريقة الاستخدام:

ضعي قطرات من زيت الزيتون الدافئ على بشرتك قبل النوم.

دلكي الجلد بحركات دائرية.

يمكن استخدامه أيضًا لترطيب الجسم بالكامل بعد الاستحمام.

5. الجلسرين الطبيعي لحبس الرطوبة لساعات طويلة

الجلسرين من أفضل المواد التي تحفظ الماء داخل الجلد.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من ماء الورد.

ضعي الخليط على بشرتك قبل النوم.

يعطي ترطيبًا يدوم لفترات طويلة ويعالج القشور.

6. الحليب لتغذية البشرة وتفتيح لونها

الحليب يحتوي على دهون طبيعية تساعد على تنعيم الجلد، بالإضافة إلى حمض اللاكتيك الذي يقشر بلطف.

طريقة الاستخدام:

اغْمري قطنة في الحليب البارد ثم امسحي بها وجهك.

اتركيه 10 دقائق ثم اغسليه.

مناسب جدًا للبشرة الحساسة.

7. بذور الشيا للترطيب الفائق وإصلاح التشققات

بذور الشيا بعد نقعها تتحول إلى جل مرطب غني بالأوميجا 3.

طريقة الاستخدام:

انقعي ملعقة صغيرة من بذور الشيا في قليل من الماء لمدة 10 دقائق.

استخدمي الجل الناتج كقناع لمدة 20 دقيقة.

يساعد في تجديد خلايا الجلد وتنعيم المناطق الخشنة.

8. الشوفان لتهدئة البشرة المتقشرة

الشوفان له خصائص مهدئة قوية ويقلل الالتهابات والجفاف الشديد.

طريقة الاستخدام:

اطحني ملعقتين من الشوفان.

اخلطيهما مع ملعقة من الحليب أو العسل.

ضعي المزيج على البشرة 15 دقيقة.

فوّاق للبشرة التي تعاني من الحكة والتقشير.

ماسكات طبيعية للبشرة

أخطاء يومية تسبب جفاف البشرة

1. غسل الوجه أكثر من مرتين يوميًا

الإفراط في استخدام الغسول يزيل الطبقة الدهنية الطبيعية، ويجعل البشرة تفقد توازنها.

2. إهمال الترطيب مباشرة بعد الغسل

أفضل وقت لترطيب البشرة هو خلال أول دقيقتين بعد غسل الوجه، حتى يتم احتجاز الماء داخل الجلد.

3. استخدام ماء ساخن جدًا في الشتاء

الماء الساخن من أكثر أسباب الجفاف العميق، لذلك يُنصح باستخدام ماء فاتر.

4. النوم دون إزالة المكياج

المكياج يسد المسام ويمنع الجلد من التنفس، مما يؤدي إلى جفاف وخشونة مع الوقت.

5. عدم شرب كمية كافية من الماء

قليلات من النساء ينتبهن لهذه النقطة رغم أهميتها في ترطيب الجلد من الداخل.

6. الإفراط في التقشير

التقشير مهم لنضارة الوجه، لكن القيام به أكثر من مرتين أسبوعيًا يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية وظهور الجفاف.

7. التعرض المستمر للهواء البارد دون حماية

الرياح الباردة تسحب الرطوبة من الجلد سريعًا. استخدام كريم واقٍ أو وشاح يحمي البشرة بشكل كبير.

