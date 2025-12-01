شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تحدد أماكن قطع التيار في 3 مراكز غدا

18 حجم الخط

​أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي المقرر يوم غد الاثنين وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتحسين جودة الخدمة.

أماكن انقطاع الكهرباء بدمنهور

​ويشمل برنامج الصيانة انقطاعات في عدة قطاعات ومناطق تابعة لقطاع توزيع وسط البحيرة، وتحديدًا في هندسات غرب دمنهور وإيتاي البارود و​أبرز المناطق المتأثرة ومواعيد الفصل منها ​غرب دمنهور ب​انقطاع في منطقة المغيزل/عزيم من 5:00 صباحًا حتى 7:00 صباحًا، وتشمل المناطق المتأثرة منطقة الكوبري العلوي وشارع المغيزل-الدلق، و​انقطاع في وحدة 84 من 9:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، ويؤثر على بنزينة الغاز بشارع المعهد الديني.

​شبراخيت وإيتاي البارود

​يشهد مركز شبراخيت انقطاعًا في منطقة القرى من 9:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، ​كما تتأثر مناطق أخرى مثل كفر عوانة، والبهي، والإبراهيمية بأوقات فصل مختلفة تمتد حتى الساعة 2:30 ظهرًا.

​وناشدت الشركة الأهالي والمؤسسات بتلك المناطق اتخاذ التدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لانقطاع التيار.

