الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع أكثر من 6200 طن مخلفات في 7 مراكز بالبحيرة

رفع المخلفات بالبحيرة
رفع المخلفات بالبحيرة
18 حجم الخط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالقضاء على المقالب العشوائية ورفع المخلفات المتراكمة ونقلها إلى أماكن المعالجة والتدوير، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبيئة العامة والقضاء على مصادر التلوث وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

رفع1600 طن من المخلفات بكفر الدوار

رفعت الإدارة المتكاملة للمخلفات برئاسة المهندس خالد منيسي بالتنسيق مع الوحدات المحلية  كمية من المخلفات تجاوزت 6200 طن بعدد من مراكز المحافظة، حيث تم بمركز الرحمانية رفع نحو 1600 طن من المخلفات المتراكمة، بينما شهد مركز كفر الدوار رفع 1000 طن من المحطة الوسيطة ومقلب سيدي شحاتة

رفع 500 طن بدمنهور

وبمركز ومدينة إيتاي البارود تم رفع 800 طن من  المخلفات بالمقالب العشوائية (النبيرة – صفط الحرية – المدينة )، ونقلها إلى أماكن المعالجة، كما تم رفع 500 طن بدمنهور من نقاط التجميع العشوائية بقرى غربال وشركة المياه وقراقص مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من إزالة جميع التراكمات.

و بمركز إدكو تم رفع 500 طن من المقلب العشوائي، بالإضافة إلى رفع 1000 طن  من مقلب كوم بيلاج بشبراخيت،  و800 طن بأبو حمص من نقاط التجميع بكوم تقالة والسلخانة، وتم رفع جميع المخلفات ونقلها بالكامل إلى مصانع التدوير والمحطات المخصصة للمعالجة الآمنة، لضمان التخلص منها بطريقة سليمة تحافظ على البيئة والصحة العامة.

وأكدت محافظ البحيرة على استكمال خطة الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات، والتخلص النهائي من المقالب العشوائية، لتحسين النظافة والبيئة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين بجميع المراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقالب العشوائية البحيرة الرحمانية بشبراخيت بدمنهور

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads