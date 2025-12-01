رفع أكثر من 6200 طن مخلفات في 7 مراكز بالبحيرة

18 حجم الخط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالقضاء على المقالب العشوائية ورفع المخلفات المتراكمة ونقلها إلى أماكن المعالجة والتدوير، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبيئة العامة والقضاء على مصادر التلوث وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

رفع1600 طن من المخلفات بكفر الدوار

رفعت الإدارة المتكاملة للمخلفات برئاسة المهندس خالد منيسي بالتنسيق مع الوحدات المحلية كمية من المخلفات تجاوزت 6200 طن بعدد من مراكز المحافظة، حيث تم بمركز الرحمانية رفع نحو 1600 طن من المخلفات المتراكمة، بينما شهد مركز كفر الدوار رفع 1000 طن من المحطة الوسيطة ومقلب سيدي شحاتة

رفع 500 طن بدمنهور

وبمركز ومدينة إيتاي البارود تم رفع 800 طن من المخلفات بالمقالب العشوائية (النبيرة – صفط الحرية – المدينة )، ونقلها إلى أماكن المعالجة، كما تم رفع 500 طن بدمنهور من نقاط التجميع العشوائية بقرى غربال وشركة المياه وقراقص مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من إزالة جميع التراكمات.

و بمركز إدكو تم رفع 500 طن من المقلب العشوائي، بالإضافة إلى رفع 1000 طن من مقلب كوم بيلاج بشبراخيت، و800 طن بأبو حمص من نقاط التجميع بكوم تقالة والسلخانة، وتم رفع جميع المخلفات ونقلها بالكامل إلى مصانع التدوير والمحطات المخصصة للمعالجة الآمنة، لضمان التخلص منها بطريقة سليمة تحافظ على البيئة والصحة العامة.

وأكدت محافظ البحيرة على استكمال خطة الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات، والتخلص النهائي من المقالب العشوائية، لتحسين النظافة والبيئة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين بجميع المراكز.

