السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

لقي شاب في منتصف العقد الرابع من العمر مصرعه في الحال، إثر تعرضه لصعق كهربائي مروع بقرية الإمام مالك التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

​تفاصيل الحادث

​تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بجوار كوبري الصعايدة بقرية الإمام مالك بنطاق المركز، وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

​بالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة تعود إلى المدعو محمود أبو بكر مرسي بكر، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ومقيم بقرية الإمام مالك، وكشف التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هو تعرضه لصعق كهربائي أدى لوفاته في موقع الحادث مباشرة.

​الإجراءات القانونية

​تم إيداع جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التخصصي، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات في الحادث، للوقوف على كافة أسبابه وملابساته، وبيان مصدر التيار الكهربائي الذي تسبب في إنهاء حياة الشاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وادى النطرون البحيرة شاب مصرعه بمستشفي وادي النطرون التخصصي

الأكثر قراءة

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية