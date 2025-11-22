مصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة

18 حجم الخط

لقي شاب في منتصف العقد الرابع من العمر مصرعه في الحال، إثر تعرضه لصعق كهربائي مروع بقرية الإمام مالك التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

​تفاصيل الحادث

​تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بجوار كوبري الصعايدة بقرية الإمام مالك بنطاق المركز، وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

​بالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة تعود إلى المدعو محمود أبو بكر مرسي بكر، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ومقيم بقرية الإمام مالك، وكشف التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هو تعرضه لصعق كهربائي أدى لوفاته في موقع الحادث مباشرة.

​الإجراءات القانونية

​تم إيداع جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التخصصي، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات في الحادث، للوقوف على كافة أسبابه وملابساته، وبيان مصدر التيار الكهربائي الذي تسبب في إنهاء حياة الشاب.

