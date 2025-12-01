الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

وكيل التعليم بالبحيرة يشهد فعاليات تقييم الفرق الإرشادية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
شهد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، يرافقه  شريف الشلمة وكيل المديرية تقييم الفرق الإرشادية ضمن فعاليات مسابقة التفوق الارشادى على مستوى الجمهورية التى أقيمت اليوم بمدرسة الفنية الصناعية  بنات بدار المعلمات بدمنهور بمشاركة إدارات ( رشيد _ ادكو _ المحمودية _ ايتاى البارود _ بندر كفر الدوار _ ابو المطامير )  ومدارس التربية الخاصة وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة. 

تضافر كافة الجهود لتدريبهم وتأهيلهم 

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أن أبناءنا الطلاب هم الغرس الحقيقى للمستقبل، والقوة المحركة لتنمية المجتمع فى مختلف المجالات وعتادنا المنشود لتحقيق التنمية المستدامة، ولابد من تضافر كافة الجهود لتدريبهم وتأهيلهم وتدريبهم على مهارات القيادة، والعمل الجماعى وتنمية قدراتهم البدنية والفكرية من خلال برامج التفوق الارشادى التى تعمل على إكسابهم بنية معرفية وتثقيفية متنوعة، وترسخ أواصر الصداقة وخلق التآلف والمحبة بينهم، مشيرا إلى أن مسابقة التفوق الإرشادية تهدف إلى تنمية وتعزيز العمل التطوعى وإكساب الطلاب المهارات الكشفية وبث روح العمل الجماعي وتنمية الحس الوطنى بالإضافة إلى دورها فى صقل شخصيات الطلاب وإكسابهم خبرات نظرية وعملية وتعزيز مهارات الإعتماد على النفس والتعامل مع المتغيرات بفكر واعى.

متابعة تقييم الفرق الإرشادية

قام يوسف الديب وكيل الوزارة، يرافقه اللجنة الوزارية المكونة  من الدكتورة جيهان الحمصانى رئيس اللجنة بمتابعة تقييم الفرق الإرشادية ( زهرات _ مرشدات _ براعم _ مرشدة متقدمة عام  _ مرشدة متقدمة فنى _ تربية خاصة )، والذى تضمن نصب الخيام، والأعمال الريادية، وعرض المناهج الارشادية الخاصة بكل مرحلة بالاضافة إلى فقرات،  وعروض فنية ورياضة  متنوعة،  وتنفيذ عددا  من الأعمال التطوعية ونشاطات، ومسابقات ثقافية هادفة تفاعل معها الطلاب.

 

