محافظات

تقديم خدمات طبية مجانية لـ 150 مواطنا بقافلة سكانية بالدلنجات

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية
نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع وحدة السكان بمحافظة البحيرة، قافلة سكانية شاملة بقرية النجارين التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتفعيل دور القوافل السكانية في الوصول بالخدمات المختلفة إلى القرى والمناطق النائية.

الكشف الطبي على 150 مواطنا بالمجان 

وشهدت القافلة بمركز الدلنجات  تقديم خدمات طبية متنوعة لأهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 150 مواطنا بعدة تخصصات شملت (60 أطفال، 55 باطنة، 35 نساء)، إلى جانب إجراء 40 تحليلًا متنوعًا للمواطنين.

هذه الجهود في إطار خطة محافظة البحيرة

كما نفّذت وحدة السكان وفريق التثقيف الصحي  بمحافظة البحيرة لقاءات توعوية مع الأهالي ركّزت على أهمية صحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي بالحقوق الصحية، وضرورة التخطيط الأسري السليم للحفاظ على صحة الأم والأسرة والمجتمع، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة البحيرة للوصول بالخدمات إلى المناطق الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات صحية متكاملة تلبّي احتياجات الأسر، وتدعم التنمية المستدامة بالمجتمع المحلي.

مدينة الدلنجات الدلنجات بقرية النجارين قافلة سكانية خدمات طبية الكشف الطبي

