الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدّ خط الغاز الطبيعي بقرية دهشور بالبحيرة

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد أحدثت نقلة غير مسبوقة في مستوى الخدمات داخل قرى ومراكز المحافظة، للارتقاء بجودة الحياة لأهالي الريف، وتوفير خدمات متكاملة وآمنة ومستدامة لجميع المواطنين.

 مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

قامت وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة بالبحيرة بمتابعة أعمال مدّ خط الغاز الطبيعي بقرية دهشور التابعه لقرية الأبعادية بمركز دمنهور، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري. 

حيث جار مدّ الخطوط الرئيسية والفرعية داخل القرية، وسط متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية وأعلى معدلات الأمان، مع العمل على سرعة الانتهاء من الأعمال لتوصيل الخدمة للأهالي في أقرب وقت ممكن، ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير بديل آمن ونظيف للطاقة، إضافة إلى تقليل العبء الاقتصادي الناتج عن استخدام الأسطوانات التقليدية.

دعم ومتابعة جميع أعمال المبادرة الرئاسية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في دعم ومتابعة جميع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية والتنموية داخل القرى المستهدفة، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة لكافة أبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة دمنهور لقرية الأبعادية حياة كريمة المبادرة الرئاسية الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads