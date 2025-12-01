مدّ خط الغاز الطبيعي بقرية دهشور بالبحيرة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد أحدثت نقلة غير مسبوقة في مستوى الخدمات داخل قرى ومراكز المحافظة، للارتقاء بجودة الحياة لأهالي الريف، وتوفير خدمات متكاملة وآمنة ومستدامة لجميع المواطنين.

مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

قامت وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة بالبحيرة بمتابعة أعمال مدّ خط الغاز الطبيعي بقرية دهشور التابعه لقرية الأبعادية بمركز دمنهور، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

حيث جار مدّ الخطوط الرئيسية والفرعية داخل القرية، وسط متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية وأعلى معدلات الأمان، مع العمل على سرعة الانتهاء من الأعمال لتوصيل الخدمة للأهالي في أقرب وقت ممكن، ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير بديل آمن ونظيف للطاقة، إضافة إلى تقليل العبء الاقتصادي الناتج عن استخدام الأسطوانات التقليدية.

دعم ومتابعة جميع أعمال المبادرة الرئاسية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في دعم ومتابعة جميع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية والتنموية داخل القرى المستهدفة، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة لكافة أبناء المحافظة.

