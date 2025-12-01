استجابة لشكاوى المواطنين، رفع نواتج تطهير طريق ترعة أبو دياب بكوم حمادة في البحيرة

18 حجم الخط

فور رصد شكوى للمواطنين بتواجد تراكمات بطريق ترعة أبو دياب بناحية بريم بكوم حمادة، قام المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة بالتواصل الفوري مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

رفع نواتج تطهير ترعة أبو دياب الأعلى

وتم تنفيذ أعمال مسح جانبي الطريق من جهة البر الأيسر بجوار كوبري أبو حمزة، ورفع التراكمات لتحسين حركة المرور لضمان سهولة مرور المواطنين والمركبات، وبالتنسيق مع هندسة ري كوم حمادة تم رفع نواتج تطهير ترعة أبو دياب الأعلى من أمام قنطرة البلاكس عند الكيلو 5800 م لضمان وصول المياه لنهايات المستوى المطلوب، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، ورصد شكواهم، والتعامل معها بشكل فوري بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل الأهالي.

العمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والشكاوى

وتؤكد محافظة البحيرة أن وحدة الرصد والشكاوى بالمكتب الإعلامي تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والشكاوى الواردة عبر مختلف وسائل التواصل، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة الحل والاستجابة.

