مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي مروع أسفل كوبري الخطاطبة، على الطريق الصحراوي (القاهرة-الإسكندرية)، وذلك بنطاق مركز وادي النطرون.

ننشر أسماء الضحايا بالحادث

​تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث وبالانتقال والمعاينة، تم تحديد هوية المتوفى وهو كريم مجدي فهمي، 37 عامًا، من مدينة السادات، أما المصابون الأربعة فهم حمادة سلطان عبد الرحمن إبراهيم (30 عامًا)، وعلي محمد علي (41 عامًا)، وعبد الله عماد إبراهيم (31 عامًا)، وجميعهم مقيمون بكفر الشيخ، بالإضافة إلى مصطفى محمد أبو زيد (32 عامًا) من القاهرة.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي

​على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، و​تم التحفظ على جثمان المتوفى والسيارة المنكوبة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي باشرت استكمال الإجراءات القانونية.

