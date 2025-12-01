الإثنين 01 ديسمبر 2025
المكتبة المتنقلة تزور مدرسة زاوية سالم الإعدادية بأبو المطامير في البحيرة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
شاركت المكتبة المتنقلة بدمنهور، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بفعاليات متنوعة ضمن حملة "اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل"، وذلك بمدرسة زاوية سالم الإعدادية بأبو المطامير، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية وتعزيز دور المعرفة في بناء شخصية النشء والشباب، وترسيخ قيمة القراءة كأداة أساسية للمعرفة والإبداع.

 

ورشة حكي تفاعلية

وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من الطلاب حيث تضمنت (مسابقات وألغاز لتنشيط التفكير، بالإضافة إلى ورشة تلوين على الجبس، ورشة لتأليف القصص، ورشة حكي تفاعلية، ورشة للتفكير الإبداعي، لعبة بازل الحكايات).

خطة محافظة البحيرة لنشر ثقافة القراءة

كما تم تقديم محاضرة توعوية حول مخاطر إدمان الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيص وقت ليتعرّف الطلاب على مجموعة من الكتب المتاحة داخل المكتبة المتنقلة بدمنهور، بما يعزز ثقافة القراءة والاطلاع.

وذلك في إطار خطة محافظة البحيرة لنشر ثقافة القراءة في مختلف القرى والنجوع بالبحيرة، وإتاحة مصادر المعرفة لجميع الطلاب، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل.

