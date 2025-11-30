بعد إلغاء الإدارية العليا نتائج "كوم حمادة وحوش عيسى"، المنافسة تشتعل في 7 دوائر انتخابية بالبحيرة

18 حجم الخط

عادت المنافسة تشتعل من جديد بعد إلغاء الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة وأصبحت على صفيح ساخن بعد أن سبق وحسم بعض المقاعد من الجولة الأولى واحتجاجات مرشحين، منهم من أعلن انسحابه، وسط شكاوى من تلاعب بالأصوات بعدد من الدوائر وسقوط مرشحين عن قصد وفقا لادعاءات أنصارهم مما أدى إلى اشتعال الغضب وتقديم شكاوى بالطعن.

لنرسم في السطور القادمة تحليلا لكل دائرة انتخابية معادة، حيث تعتبر محافظة البحيرة من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، حيث يبلغ عدد الناخبين نحو 4 ملايين و388 ألفا و114 ناخبًا، موزعين على 647 مركزًا انتخابيًا يشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة، متواجدة بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، ومقار حكومية لتغطية كافة أنحاء المحافظة وتضم ٩ دوائر انتخابية.

الدائرة الأولى (بندر ومركز دمنهور) تعاد بعد أن حسمتها المرأة الحديدية

تم إعادة الدائرة بدمنهور بعد أن شهدت هذه الدائرة سيطرة مطلقة للمرشحة سناء برغش، التي حصدت 74,201 صوتًا، ليطلق عليها مسمى المرأة الحديدية لفوزها للمرة الثالثة على التوالي وفرحتها لم تتم بعد أن اعتقدت حجزها مقعد بالبرلمان من ثلاث مقاعد تاركة مقعدين آخرين يتصارعون عليها ومن المنافسين يأتي في مقدمتهم المرشح أحمد الجارحي 38 ألفًا 967 صوتًا، المرشح عصام الفقي 37 ألفًا و316 صوتًا، المرشح عادل حماد 29 ألفًا و426، المرشح طه الشهاوي 29 ألفًا و204، إلا أن الدائرة شهدت على الجانب الآخر، إعلان المرشح الدامي علواني اعتزاله العمل السياسي، احتجاجًا على ما وصفه بـ "الظلم وتغيير الإرادة"، بظلال قاتمة على الأجواء السياسية في عاصمة المحافظة وقيام المرشح محمد بهنسي بتقديم عدة تظلمات استجابت له الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت الدائرة مسرحًا لانتصار ثنائي متقارب

أما الإعادة بالدائرة الثالثة (أبو حمص وإدكو) كانت هذه دائرة مائة ألف صوت الأمر الذي آثار شك البعض حيث كانت الدائرة مسرحًا لانتصار ثنائي متقارب ومذهل، حيث تمكن كل من علي أبو نعمة من الحصول على 102,856 صوتًا، ومحمود رشاد حبيب على 102,504 صوتًا، ليؤكدا فوزهما شبه المؤكد بالحصيلة العالية التي تخطت المائة ألف صوت لكل منهما مما دفع الهيئة الوطنية لبحث في تظلمات المنافسين وإعادة الانتخابات بها.

الدائرة الرابعة (المحمودية والرحمانية) وتضارب في الأرقام واتهامها بالتزوير

تأتي الدائرة لتعلن عن إعادة الانتخابات بها وسط شكوك فيها حيث تقدم المرشح هشام سعيد الجاهل بطعن مفصّل، يشير فيه إلى تضارب خطير في الأرقام، زاعمًا أن إجمالي الأصوات المُعلنة (208 آلاف) يزيد بفارق ضخم عن الأصوات المحصورة فعليًا، والتي شهدت منافسة فيها شديدة على مقعد بالبرلمان بجولة الإعادة، بعد حسم المقعد الآخر بالجولة الأولى لتصدر المرشح سامح شاور قائمة الفائزين على مستوى الدائرة بحصوله على 108,229 صوتًا، ليستمر السباق بجولة الإعادة في منافسة شرسة بين المرشح خالد أبو أحمد الذي حصد 45 ألفا و560 صوتا، والمرشح بلال النحال الذي حصد 34 ألفًا و837 صوتا بالجولة الأولى، ومع ذلك تُعد هذه الدائرة مركز الأزمة الأكبر،

انخفاض إجمالي عدد المشاركين

الدائرة الخامسة (حوش عيسى) وقد تقرر إعادتها بعد أن تميزت هذه الدائرة بانخفاض إجمالي عدد المشاركين فيها نسبيًا، وشهدت تنافسًا شديدًا بين عصام الصافي (15,388 صوتًا) وممدوح جاب الله (15,141 صوتًا)، حيث لا يفصل بينهما سوى مئات قليلة من الأصوات، مما يشير إلى أن أي فوز في هذه الدائرة سيتم بشق الأنفس على مقعد البرلمان.

كانت منافسة بين ثلاث مرشحين تقارب بينهم الأصوات

أما الدائرة السادسة دائرة الدلنجات واعادتها والمنافسة الشرسة حيث سبق أن توزعت أصوات الناخبين على عدد كبير من المرشحين، كانت منافسة بين ثلاث مرشحين تقارب بينهم الأصوات حيث جاء محمد الدامي في الصدارة بحصوله على 18,213 صوتًا، متفوقًا على أقرب منافسيه الدكتور محمود الكومي 13.394 لينافس معهم محمود عتمان على 11.349 صوتا.

تجاوزات وانسحاب مرشح بجولة الإعادة

الدائرة الثامنة (إيتاي البارود وشبراخيت) وقوع تجاوزات وانسحاب مرشح بجولة الاعادة حيث كانت على صفيح ساخن واعلن انسحاب مرشح قبل أن تبدأ جولة الإعادة حيث تصدر شمس الدين أنور بـ 65,266 صوتًا، لكن الحدث الأبرز كان إعلان المرشح عماد الغنيمي انسحابه من جولة الإعادة رغم تأهله، مرجعًا ذلك إلى "وقوع تجاوزات" خلال الجولة الأولى، ليضع العملية الانتخابية داخل الدائرة برمتها في موضع شك.

أصوات متقاربة نسبيًا

الدائرة التاسعة (كوم حمادة وبدر) وتم إلغائها وتوزع التنافس على مقعدين بين أربعة مرشحين بأصوات متقاربة نسبيًا، كما يعد تنافس الأقوى يين المرشحين بالدائرة هو عاصم مرشد الذي حصل على 41,806 أصوات، متفوقًا على محمد عمار الذي جاء لديه 27 ألفًا و343 صوتًا، المرشح أحمد كتوبة 24 ألف و116 صوتًا، المرشح محمد سمير بلتاجى الشويخ 22 ألفًا و433 صوتا.

