مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان الكوبري العلوي بدمنهور

​شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طالبة صدمها قطار أثناء محاولتها عبور مزلقان الكوبري العلوي.

حادث تصادم قطار بركاب بفتاة

​تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بركاب بفتاة عند مزلقان الكوبري العلوي بمدينة دمنهور، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لموقع الحادث.

وفاتها على الفور متأثرة بالإصابات البالغة

​وبالمعاينة، تبين أن الطالبة كانت تحاول عبور المزلقان في توقيت مرور القطار، مما أدى إلى اصطدامها به ووفاتها على الفور متأثرة بالإصابات البالغة، وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، حيث أمرت بتكثيف التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان، لبيان مدى تطبيق إجراءات السلامة بالمزلقان وقت وقوع الحادث.

