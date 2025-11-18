الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان الكوبري العلوي بدمنهور

جانب من مكان الحادث
جانب من مكان الحادث
18 حجم الخط

​شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طالبة صدمها قطار أثناء محاولتها عبور مزلقان الكوبري العلوي.

حادث تصادم قطار بركاب بفتاة

​تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بركاب بفتاة عند مزلقان الكوبري العلوي بمدينة دمنهور، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لموقع الحادث.

وفاتها على الفور متأثرة بالإصابات البالغة

​وبالمعاينة، تبين أن الطالبة كانت تحاول عبور المزلقان في توقيت مرور القطار، مما أدى إلى اصطدامها به ووفاتها على الفور متأثرة بالإصابات البالغة، وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، حيث أمرت بتكثيف التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان، لبيان مدى تطبيق إجراءات السلامة بالمزلقان وقت وقوع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمنهور مصرع طالبة مزلقان مزلقان الكوبري العلوي حادثا

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية