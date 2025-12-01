الإثنين 01 ديسمبر 2025
4 حبات فقط منه يوميا تخلصك من السوائل المحتبسة وتنقص الوزن

الحبهان، فيتو
الحبهان، فيتو
احتباس السوائل بالجسم من المشكلات المنتشرة والشائعة الحدوث بين النساء لأسباب عديدة أبرزها الإفراط في تناول الأملاح وغيرها.

واحتباس السوائل بالجسم يسبب زيادة فى الوزن على الميزان مايزعج الفتيات كثيرا ويسبب لهن الإحباط، وهو يجعل الدايت لا يأتى بنتائج فعالة.

يقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحبهان من الأعشاب الشهيرة التى لها نكهة مميزة ويستخدم فى الطعام والحلوى والمشروبات ومذاقه المميز يجذب له العديد من النساء والرجال.

الحبهان 
الحبهان، فيتو 

الحبهان يعالج احتباس السوائل بالجسم 

وأضاف مسعد، أن تناول من 4 إلى 5 حبات من الحبهان يوميا تساعد الجسم فى التخلص من المياة المخزنة بالجسم، خاصة للأشخاص الذين يعانوا من احتباس السوائل بالجسم، كما انه غنى بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

الحبهان ينقص الوزن 

وتابع، أن الحبهان كنز حقيقي فى التخسيس لفاعليته فى إنقاص الوزن، فعند تناول أكثر من حبة فى اليوم مع نظام ريجيم متوازن وممارسة الرياضة يوميا نلاحظ الفرق سريعا على الجسم، كم أنه يحسن الهضم بشكل غير طبيعي ويمنح الشعور براحة في الأمعاء والهضم.

الحبهان يقلل الالتهابات بالجسم 

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يساعد فى تقليل الالتهابات بالجسم كما أنه يحسن ويقوى المناعة ويقلل مقاومة الأنسولين بالجسم بشكل ملحوظ، لذا يجب إدخاله ضمن الروتين اليومى خاصة إذا تم تناوله ضمن نظام غذائي متوازن لإنقاص الوزن للاستفادة منه، ويمكن مضغه أو غليه فى الماء وتناوله دافئا.

فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب

فوائد حمض الجليكوليك للبشرة وكيفية استخدامه

