فوائد ممارسة الرياضة لطفلك، تقوية المناعة والجسم والعقل

فوائد ممارسة الرياضة للأطفال، ممارسة الرياضة من الضروريات التى يجب أن تهتم بها كل أم مع طفلها حفاظا على قوة عضلاته ونموه بشكل صحى.

وفوائد ممارسة الرياضة للأطفال عديدة، فهى تقوى المناعة وتبنى الجسم بشكل جيد وتساعد فى تكوين شخصية الطفل.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ممارسة الرياضة ليست مجرد نشاط بدني يستهلك طاقة الطفل، بل هي أسلوب حياة يساعده على النمو الصحيح جسديا ونفسيا وعقليا، وكلما بدأ الطفل ممارسة الرياضة في سن مبكرة، كلما أصبحت جزءا طبيعيا من يومه وسلوكه.

فوائد ممارسة الرياضة للأطفال

واضاف عوض، أن من فوائد ممارسة الرياضة للأطفال:-

تقوية النمو الجسدي والعظمي، وتساعد الرياضة على زيادة قوة العظام ونمو العضلات بشكل صحي، وتقلل من خطر الإصابة بالسمنة مع تقدم العمر، وتحسن من توازن الجسم والمرونة.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والأنشطة البدنية تزيد من معدل نبض القلب بشكل آمن، وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب مستقبلا، وتحسن الدورة الدموية وتزيد تحمل الجسم.

دعم الصحة النفسية والعاطفية، والرياضة تقلل القلق والتوتر والاكتئاب عن طريق إفراز هرمونات السعادة، وتعزز الثقة بالنفس وخاصة مع تحقيق إنجازات صغيرة، وتساعد في التخلص من الطاقة السلبية وتحسين المزاج.

ممارسة الرياضة

تنمية المهارات الاجتماعية، ومشاركة الأطفال في فرق أو مجموعات تعلمهم العمل الجماعي والتواصل، وتعزز روح التعاون والقيادة واحترام الآخرين، وتخفف من الخجل وتزيد القدرة على تكوين صداقات.

زيادة التركيز والتحصيل الدراسي، والرياضة تنشط المخ وتحسن تدفق الدم، وتساعد على تحسين الذاكرة والقدرة على الانتباه، وكثير من الأطفال الذين يمارسون الرياضة يحصلون على أداء دراسي أفضل.

تعليم الانضباط وتحمل المسؤولية، والالتزام بمواعيد التمارين يمنح الطفل حس النظام والانضباط، ويتعلم وضع أهداف صغيرة وتحقيقها، وتنمو لديه القدرة على مواجهة التحديات دون استسلام.

الحفاظ على وزن صحي، وتقلل الرياضة من تراكم الدهون وتساعد على بناء جسم صحي، وتمنع مشاكل السمنة التي أصبحت منتشرة عند الأطفال.

ما هو أفضل سن لبدء ممارسة الرياضة؟

وتابع، أن أفضل سن لممارسة الرياضة من 3 إلى 5 سنوات، وهذا السن مناسب لبدء الأنشطة الخفيفة التي تعتمد على الحركة، مثل الجري، والقفز، والكرة الخفيفة، والدراجة الصغيرة، والسباحة تحت إشراف، والهدف الأساسي هو الاستمتاع وليس التنافس، ومن 6 إلى 9 سنوات، هذا العمر مناسب جدا لبدء ممارسة الرياضات المنظمة مثل السباحة، وكرة القدم، والجمباز، وكرة السلة، والتايكوندو، والكاراتيه، ويبدأ الطفل هنا بتعلم تقنيات بسيطة ويستوعب قواعد اللعب، ومن 10 إلى 12 سنة، مرحلة مثالية لتطوير المهارات الرياضية واختيار رياضة محددة، يكون الطفل جاهزا للتنافس والالتزام بجداول تدريب منتظمة.

