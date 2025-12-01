أخبار مصر: تعريفة النقل العام وفقا لعدد المحطات، انطلاق معرض الصناعات الدفاعية إيديكس، مطالب بإلغاء رخصة مدرسة سيدز، افتتاح كأس العرب 2025
السكك الحديدية تحذر من استقلال القطارات من الأبواب العكسية
حذرت الهيئة القومية للسكك الحديد من ظاهرة استقلال القطارات من الجهة المخالفة والأبواب العكسية لرصيف المحطات.
اليوم، منتخب قطر يصطدم بفلسطين في كأس العرب 2025
يستعد منتخب قطر لخوض مواجهة قوية في افتتاح بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة قوية أمام منتخب فلسطين في الجولة الأولى لدور المجموعات.
ارتفاع أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك+ بعدم زيادة الإنتاج
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المئة اليوم الإثنين بعد أن قرر تحالف «أوبك+» أمس الأحد عدم زيادة الإنتاج المخطط لها سابقا في الربع الأول من العام المقبل.
ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عدة ضوابط دقيقة تضمن نزاهة عملية الاقتراع وسيرها بشفافية تامة، بدءًا من حضور الناخب داخل لجنته المحددة، مرورًا بإثبات شخصيته وإدلائه بصوته بسرية كاملة.
اليوم، انطلاق بطولة كأس العرب 2025
تنطلق اليوم الإثنين بطولة كأس العرب 2025 والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الحالي.
الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم
تعقد وزارة الأوقاف اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة.
ترامب يكشف نتائج فحصه بالرنين المغناطيسي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرج عن نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أجراه في أكتوبر الماضي.
ضياء السيد: موتسيبي منحاز للمغرب وغياب الـ var يهدد بانهيار الكرة في إفريقيا
وجّه ضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر، انتقادات لاذعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ورئيسه باتريس موتسيبي، مؤكدًا أن طريقة إدارة البطولات الإفريقية أصبحت “غير مقبولة” وتمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل اللعبة في القارة.
تفاصيل طرح وحدات أبراج ماسبيرو بمبادرة بيتك في مصر
تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات إدارية بمشروع مثلث ماسبيرو ضمن مبادرة بيتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج.
انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025
سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.
على غرار المترو، تعريفة النقل العام وفقا لعدد المحطات
أصدر المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، توجيهات أن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام.
اليوم، انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 برعاية السيسي
تنطلق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 في دورته الرابعة اليوم الإثنين والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
محامي ضحايا "سيدز للغات" يطالب بإلغاء رخصة المدرسة
تقدم دفاع ضحايا مدرسة سيدز الدولية، بدعوى عاجلة لإلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية، يختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم - القاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم - السلام ورئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدز.
إنقاذ 141 مهاجرًا من عدة دول في غرب إفريقيا قبالة سواحل موريتانيا
تمكنت السلطات فى موريتانيا من إنقاذ 141 مهاجرًا من عدة دول في غرب إفريقيا قبالة سواحلها، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن مصادر رسمية.
السكتة الدماغية لدى الشباب، 6 أسباب رئيسية يحذر منها أطباء القلب
رغم أن السكتة الدماغية ارتبطت طويلًا بكبار السن، إلا أن الإحصاءات الحديثة تكشف حقيقة مقلقة؛ إذ تؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة أن حالة واحدة من كل سبع سكتات دماغية تُسجَّل بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا، أي ما بين 10% إلى 15% من إجمالي الحالات.
سي إن إن: مادورو أبلغ الولايات المتحدة أنه مستعد للتنحي بعد 18 شهرا
أفادت شبكة CNN التلفزيونية نقلا عن مصدر، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكد خلال محادثات غير رسمية مع مسئولين أمريكيين، استعداده للتنحي عن منصبه بعد 18 شهرا.
انقطاع التيار الكهربائي في ويسكونسن وإلغاء مئات الرحلات الجوية في شيكاغو بسبب العواصف الثلجية
واصلت فرق الطوارئ في ولاية ويسكونسن جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى آلاف السكان بعد أن تسببت عاصفة شتوية في منطقة البحيرات العظمى بانقطاع واسع للكهرباء، أفادت بذلك وكالة أسوشيتد برس.
