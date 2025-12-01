أخبار مصر: تعريفة النقل العام وفقا لعدد المحطات، انطلاق معرض الصناعات الدفاعية إيديكس، مطالب بإلغاء رخصة مدرسة سيدز، افتتاح كأس العرب 2025

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حذرت الهيئة القومية للسكك الحديد من ظاهرة استقلال القطارات من الجهة المخالفة والأبواب العكسية لرصيف المحطات.

يستعد منتخب قطر لخوض مواجهة قوية في افتتاح بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة قوية أمام منتخب فلسطين في الجولة الأولى لدور المجموعات.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المئة اليوم الإثنين بعد أن قرر تحالف «أوبك+» أمس الأحد عدم زيادة الإنتاج المخطط لها سابقا في الربع الأول من العام المقبل.

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عدة ضوابط دقيقة تضمن نزاهة عملية الاقتراع وسيرها بشفافية تامة، بدءًا من حضور الناخب داخل لجنته المحددة، مرورًا بإثبات شخصيته وإدلائه بصوته بسرية كاملة.

تنطلق اليوم الإثنين بطولة كأس العرب 2025 والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الحالي.

تعقد وزارة الأوقاف اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرج عن نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أجراه في أكتوبر الماضي.

وجّه ضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر، انتقادات لاذعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ورئيسه باتريس موتسيبي، مؤكدًا أن طريقة إدارة البطولات الإفريقية أصبحت “غير مقبولة” وتمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل اللعبة في القارة.

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات إدارية بمشروع مثلث ماسبيرو ضمن مبادرة بيتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج.

سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أصدر المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، توجيهات أن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام.

تنطلق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 في دورته الرابعة اليوم الإثنين والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تقدم دفاع ضحايا مدرسة سيدز الدولية، بدعوى عاجلة لإلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية، يختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم - القاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم - السلام ورئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدز.

تمكنت السلطات فى موريتانيا من إنقاذ 141 مهاجرًا من عدة دول في غرب إفريقيا قبالة سواحلها، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن مصادر رسمية.

رغم أن السكتة الدماغية ارتبطت طويلًا بكبار السن، إلا أن الإحصاءات الحديثة تكشف حقيقة مقلقة؛ إذ تؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة أن حالة واحدة من كل سبع سكتات دماغية تُسجَّل بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا، أي ما بين 10% إلى 15% من إجمالي الحالات.

أفادت شبكة CNN التلفزيونية نقلا عن مصدر، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكد خلال محادثات غير رسمية مع مسئولين أمريكيين، استعداده للتنحي عن منصبه بعد 18 شهرا.

واصلت فرق الطوارئ في ولاية ويسكونسن جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى آلاف السكان بعد أن تسببت عاصفة شتوية في منطقة البحيرات العظمى بانقطاع واسع للكهرباء، أفادت بذلك وكالة أسوشيتد برس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.