اليوم، انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 برعاية السيسي

تنطلق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 في دورته الرابعة اليوم الإثنين والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية

ويقام المعرض برعاية القيادة السياسية ليكون حدثا عالميا بارزا بين مختلف المعارض الدولية كذلك التعاون بين كافة الجهات القائمة على تنظيم المعرض لإظهاره بالشكل اللائق الذي يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية

وتعقد الدورة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية إيديكس ( EDEX 2025) على مدار أربعة أيام من يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر

كما يضم المعرض أجنحة دولية من 25 دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح

كما يشهد المعرض حضور العديد من الوفود الرسمية لأكثر من 100 دولة واستقبال ما يقرب من 45 ألف زائر



