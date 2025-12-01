الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل طرح وحدات أبراج ماسبيرو بمبادرة بيتك في مصر

مثلث ماسبيرو، فيتو
مثلث ماسبيرو، فيتو
18 حجم الخط

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات إدارية بمشروع مثلث ماسبيرو ضمن مبادرة بيتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة 10 وحدات إدارية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 184 - 188 مترا مربعا والحجز والتقديم من خلال موقع مبادرة بيتك في مصر والسداد بالدولار.

ورابط التقديم من خلال منصة بيتك في مصر من هنا 

ويضم الطرح الجديد إجمالي 892 وحدات سكنية وتجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومثلث ماسبيرو والقاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر.

تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج

 أكد الوزارة أن الطرح الجديد يأتي لتلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.

وسبق وطرحت وزارة الإسكان 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية، ويتضمن الطرح وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين.

 

خطوات حجز وحدات بيتك في مصر

ونستعرض خطوات الحجز كالتالي:

اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
1- ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - اﻟﻤﺸﺮوع - اﻟﻮﺣﺪة  اﻟﻤﺮاد اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻬﺎ واﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ.

2- ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮذج اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ إﻗﺮار ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﺔ وﺑﺼﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط، وﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮي ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

3- ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻟﺤﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد ﺛﻢ إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﺪاد ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺤﺪد.

4- ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻤﻢ ﺑﻪ إﺟﺮاءات ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط.

5- ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

6- ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮاد ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة، وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎره، وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة، واﻟﻌﺒﺮة ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻬﻴﺌﺔ المجتمعات العمرانية ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة.

7- اﻟﺴﺪاد ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ -ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ (SWIFT) - ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ- ﻟﻜﻞ وﺣﺪة، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ودﻓﻌﺔ اﻻﺳﺘﻼم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء واﻷﻗﺴﺎط، ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.

8 -ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ وإرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ  JPG - PDF  وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ  2M.B، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺴّﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻳﺘﻢ إرﻓﺎق ﻣﻠﻒ واﺣﺪ ﻣﺠﻤّﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة.

9- ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻮﺣﺪة أو ﻋﺪم إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ أو ﻋﺪم إﺗﻤﺎم ا ﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣ ﻞ وﺻﺤﻴﺢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 500).(USD

10- ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.

11- ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي إﺟﺮاء ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

12- ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ.

13- ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟاﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية بمبادرة بيتك في مصر

مواد متعلقة

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع شقق العاملين بالعاصمة الجديدة

مسؤولو الإسكان يتفقدون أعمال مشروعات المرافق بالعبور الجديدة

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل

150 ألف جنيه جدية حجز، الإسكان تعلن شروط التقديم على شقق روضة العبور

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

ترامب يكشف نتائج فحصه بالرنين المغناطيسي

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

تفاصيل طرح وحدات أبراج ماسبيرو بمبادرة بيتك في مصر

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

رئيس الاستشعار عن بعد: التكنولوجيا الجغرافية من أهم عناصر دعم التنمية بالدولة

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

المزيد

انفوجراف

العراق يتصدر.. السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة ببطولة كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية