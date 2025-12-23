رئيس جامعة القاهرة: نواصل دورنا كمنصة وطنية فاعلة للحوار والتفكير العلمي الرشيد

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل أداء دورها التاريخي كمنصة وطنية فاعلة للحوار والتفكير العلمي الرشيد، مشيرًا إلى أن إيمانها العميق بقيمة العلم والبحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل وبناء الإنسان.

إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته في احتفالية عيد العلم، أن الجامعة أطلقت المرحلة الأولى من منصة الذكاء الاصطناعي، برعاية كريمة من الدولة ورئيس مجلس الوزراء، لتكون منصة علمية رفيعة المستوى تُعنى بتبادل الخبرات ومناقشة آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم التنمية المستدامة، مؤكدًا إدراج الذكاء الاصطناعي، ضمن المحاور الاستراتيجية للجامعة، مع وضع سياسة للاستخدام المسؤول لأموالها، وإصدار أول دليل مؤسسي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي، في إطار أخلاقي يتوافق مع معايير الأمم المتحدة.

تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية

وأشار إلى أن جامعة القاهرة واصلت تقدمها بثبات في التصنيفات الدولية، متصدرة الجامعات المصرية والأفريقية في غالبية التصنيفات العالمية، وجاءت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، كما حافظت على مكانتها بين أفضل 1% من جامعات العالم، فضلًا عن تحقيقها نتائج متقدمة في تصنيفات الاستدامة والتصنيفات الموضوعية الدولية.

وأضاف أن الجامعة، باعتبارها صرحًا وطنيًا عريقًا بأيدٍ مصرية، تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات الأمن القومي الحديث، ويعكس دورها الريادي في دعم خطط الدولة وبناء القدرات البشرية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجامعة أطلقت الخطة الاستراتيجية 2025–2030، التي تستهدف تطوير منظومة التعليم الجامعي، ودعم البحث العلمي، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استدامة المعرفة وتحسين جودة العملية التعليمية وفق المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الجامعة لم تغفل دورها المجتمعي، حيث نفذت قوافل تنموية شاملة في عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا، وقدمت الدعم للأبطال الرياضيين، وأطلقت حملات توعوية كبرى، إلى جانب جهودها في تحسين جودة الحياة الجامعية، وتطوير المدن الجامعية، وصيانة المباني التراثية، والارتقاء بأوضاع العاملين، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس جامعة القاهرة أن الاحتفال بعيد العلم هو احتفاء بقيمة العلم ورسالة وفاء لكل عالم وباحث أسهم في رفعة هذا الصرح العريق، مشددًا على أن جامعة القاهرة ستظل منارة للفكر وقلعة للعلم وحاضنة للإبداع والتنوير.

ووجه عبد الصادق خالص التهنئة والتقدير إلى أساتذة الجامعة وعلمائها وباحثيها، وإلى رؤساء الجامعات المنتمين لمدرسة جامعة القاهرة العريقة الذين يتم تكريمهم اليوم، تقديرًا لعطائهم العلمي والبحثي والمجتمعي، مؤكدًا أن تكريمهم هو تكريم لقيمة العلم ذاتها، وترسيخ للإيمان بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.