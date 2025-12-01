السكك الحديدية تحذر من استقلال القطارات من الأبواب العكسية

18 حجم الخط

حذرت الهيئة القومية للسكك الحديد من ظاهرة استقلال القطارات من الجهة المخالفة والأبواب العكسية لرصيف المحطات.

وأكدت السكك الحديدية أن هذه الأفعال تهدد سلامة الراكب وسلامة الرحلات وتعرض صاحبها للغرامة كونها تخالف لوائح السكك الحديدية والنظام العام.

وكانت السكك الحديد قد نشرت تقريرا على صفحتها تحذر من السلوكيات التى تهدد سلامة الركاب وتخالف تعليمات السكك الحديد.

تشمل السلوكيات المرفوضة في السكك الحديدية الإضرار بممتلكات القطار، مثل رمي القمامة والكتابة على الجدران، والعبث بمعدات القطار، وتخطي السياج أو العبور من الأماكن غير المخصصة، والوقوف أو المشي على القضبان، أو العبور من المزلقانات أثناء إغلاقها، وركوب القطار في أماكن غير مخصصة مثل سطح القطار أو بين العربات، بالإضافة إلى رشق القطارات بالحجارة.

سلوكيات مرفوضة داخل القطارات

وضع الأقدام على الكراسي أو الوقوف عليها

رمي القمامة

العبث بمهمات القطار

الكتابة على جدران عربات القطار

إلقاء القمامة على القضبان

التدخين في عربات القطار

سلوكيات مرفوضة متعلقة بالمسارات والمزلقانات

عبور السكك الحديدية من أماكن غير مخصصة

سلوكيات مرفوضة متعلقة بالصعود والركوب

الصعود إلى القطارات من الاتجاه المخالف

الركوب في أماكن غير مخصصة مثل سطح القطار أو بين فواصل العربات

سلوكيات أخرى مرفوضة

عدم الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

بيع التذاكر للآخرين في السوق السوداء

