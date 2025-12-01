الإثنين 01 ديسمبر 2025
سي إن إن: مادورو أبلغ الولايات المتحدة أنه مستعد للتنحي بعد 18 شهرا

مادورو، فيتو
مادورو، فيتو
أفادت شبكة CNN التلفزيونية نقلا عن مصدر، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكد خلال محادثات غير رسمية مع مسئولين أمريكيين، استعداده للتنحي عن منصبه بعد 18 شهرا.

ووفقا للقناة، تواصلت إدارة مادورو مع ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إقامة حوار بين البلدين. وجرت الإشارة إلى أن بعض المسئولين الأمريكيين اعتبروا أن مثل هذا الاقتراح بالاستقالة مقبول، لحل النزاع بين كاراكاس وواشنطن.

لكن البيت الأبيض على الرغم من ذلك، أصر في نهاية المطاف على ضرورة تنحي الرئيس الفنزويلي على الفور.

في 29 نوفمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا. وتتهم واشنطن السلطات الفنزويلية بالتقصير في مكافحة تهريب المخدرات.

ونشرت القوات البحرية الأمريكية مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات Gerald R. Ford وكذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية، وأكثر من 16 ألف عسكري في البحر الكاريبي.

ومنذ سبتمبر، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية مرات عديدة عن احتمال بدء الولايات المتحدة قريبا بشن ضربات على أراضي الفنزويلية.

وفي 27 نوفمبر، صرّح ترامب بأن واشنطن ستبدأ "قريبا جدا" بمكافحة تهريب المخدرات من فنزويلا، لكنه لم يُقدم تفاصيل العمليات العسكرية المحتملة.

