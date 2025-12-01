الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

انقطاع التيار الكهربائي في ويسكونسن وإلغاء مئات الرحلات الجوية في شيكاغو بسبب العواصف الثلجية

عواصف ثلجية، فيتو
عواصف ثلجية، فيتو
واصلت فرق الطوارئ في ولاية ويسكونسن جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى آلاف السكان بعد أن تسببت عاصفة شتوية في منطقة البحيرات العظمى بانقطاع واسع للكهرباء، أفادت بذلك وكالة أسوشيتد برس.

 وأشارت إلى استمرار إغلاق مطار دي موين في ولاية آيوا، وهو يوم سفر رئيسي عقب عطلة عيد الشكر، وذلك بعد أن انزلقت طائرة تابعة لشركة "دلتا كونكشن" مساء السبت الماضي إلى خارج المدرج المغطى بالجليد.

وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات، حيث تم نقل الركاب إلى مبنى المطار بواسطة حافلة.

وتم إلغاء أكثر من 250 رحلة من وإلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتجاوز عدد الرحلات المتأخرة 900 رحلة، وذلك وفقا لموقع "فلايت أوير" المتخصص في رصد حركة الطيران.

ووفقا للوكالة، دعت مئات الكنائس في غرب ميشيجان المصلين إلى البقاء في منازلهم أو متابعة الطقوس الدينية عبر الإنترنت، بعد أن تكدست الثلوج بارتفاع وصل إلى 30 سنتيمترا في مناطق قريبة من بحيرة ميشيجان.

وفي ويسكونسن، أعلنت شركة "وي إنرجيز" عن أكثر من 6 آلاف حالة انقطاع للكهرباء، معظمها في ميلووكي وجنوب ميلووكي.

وأفاد السكان بأن خطوط الكهرباء تضررت تحت وطأة الثلوج الكثيفة والرطبة.

