ضياء السيد: موتسيبي منحاز للمغرب وغياب الـ var يهدد بانهيار الكرة في إفريقيا

وجّه ضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر، انتقادات لاذعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ورئيسه باتريس موتسيبي، مؤكدًا أن طريقة إدارة البطولات الإفريقية أصبحت “غير مقبولة” وتمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل اللعبة في القارة.

ضياء السيد يهاجم الكاف

وقال ضياء خلال تصريحات تلفزيونية إن رئيس الكاف يتعامل مع ملف البطولات بشكل سيئ ويميل إلى المغرب في كثير من القرارات. 

وأضاف: "هناك منتخبات لعبت خارج بلادها في تصفيات كأس العالم بسبب عدم جاهزية ملاعبها، بينما يخوض الأهلي على مباراة على هذا الملعب، ولا يوجد أي مبرر لغياب تقنية الفيديو عن دور المجموعات".

وأكّد ضياء السيد أن غياب تقنية الفيديو أصبح سببًا مباشرًا في انتشار الأخطاء التحكيمية، مشيرًا إلى أن الأندية أصبحت تشكو بشكل يومي من التحكيم الإفريقي، حتى انتقلت حالة الغضب إلى المدرجات، ما قد يؤدي إلى “كارثة حقيقية”.

وأضاف: "لو الكاف قرر حرمان الجيش الملكي من جماهيره مباراتين، المنافسون المباشرون للأهلي هم اللي هيستفيدوا.. الأهلي لن يستفيد شيئًا".

وطالب ضياء السيد اتحاد الكرة المصري بالتدخل في الأزمة الأخيرة، مؤكدًا أن الأمر يتعدى مباراة الأهلي والجيش الملكي، ويصل إلى ضرورة إصلاح منظومة التحكيم الإفريقية بالكامل.

ودعا ضياء السيد الأندية، بالضغط على الكاف لفرض تطبيق تقنية الفيديو في جميع مراحل البطولات الإفريقية، وتطوير منظومة التحكيم التي أصبحت مثار انتقاد واسع.

وواصل: "الأهلي لعب مباراة جيدة، لكن اللي حصل غطّى على كل حاجة فنية".

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالإشارة إلى أن بطولة أمم أفريقيا على الأبواب بعد أسبوعين فقط، وأن منتخب الجزائر، الذي يشهد توترًا في علاقته مع المغرب سيخوض مبارياته على نفس الملعب الذي أثار الجدل في مباراة الأهلي، معتبرًا أن هذا الوضع قد يفتح بابًا جديدًا من الأزمات والتنظيم المثير للجدل داخل القارة.

الجريدة الرسمية