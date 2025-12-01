على غرار المترو، تعريفة النقل العام وفقا لعدد المحطات

18 حجم الخط

النقل العام، أصدر المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، توجيهات أن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام.



يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدمة مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبري.

يأتي ذلك تزامنا مع تطبيق الدفع الإلكتروني بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة إلكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات.

الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

ويمكن الحصول على الكارت مسبق الشحن من خلال محطات الأتوبيس أو منافذ الدفع الفوري، على أن يتم وضع آلية تشغيل جديدة للمحصلين بعد تعميم تجربة الدفع الإلكتروني تتضمن تشغيل من يحمل رخصة قيادة مهنية كسائق أو تأهيل المحصلين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة مهنية أو تحويلهم للعمل فى وظائف إدارية.

وكان قد أصدر الدكتور مهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس الإدارة بهيئة النقل العام، قرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ والذي من شأنه إتاحة التصريح للعاملين من فئة الخدمات المعاونة والوظائف الحرفية بالحصول على تصاريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمي وكذا التأخيرات المقررة بالقرار التنظيمي رقم (١٠) لسنة ١٩٨٦.

