ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عدة ضوابط دقيقة تضمن نزاهة عملية الاقتراع وسيرها بشفافية تامة، بدءًا من حضور الناخب داخل لجنته المحددة، مرورًا بإثبات شخصيته وإدلائه بصوته بسرية كاملة.

وبحسب المادة (43) من القانون يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا.

فإن وُجِدَ داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحَرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.

فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية:

1 – تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.

2 – يُحَرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3 – يُحَرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.

4 – التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.

5 – يُغلَق المقر بأية وسيلة آمنة، وتُعيَن عليه الحراسة اللازمة.

وفي بداية اليوم التالى، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفَق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.

وفي نهاية اليوم الختامى للاقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ في عملية الفرز.



انتخابات مجلس النواب



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتسلم حتى الآن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بخصوص الطعون المقدمة على نتائج انتخابات المرحلة الأولى لـمجلس النواب.

جاء هذا التأكيد في وقت تستعد فيه الهيئة لإجراء جولة جديدة من الانتخابات، وذلك في إطار حرصها على استكمال العملية الانتخابية وفقًا للأطر القانونية والدستورية.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد هام للناخبين المصريين بالخارج.



إجراء انتخابات الخارج خلال يومي غد وبعد غد، وذلك في 19 دائرة انتخابية كانت قد ألغيت نتائجها من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح المستشار بنداري أنه من المقرر إجراء انتخابات الخارج خلال يومين اليوم وغدا، وذلك في 19 دائرة انتخابية كانت قد ألغيت نتائجها من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حق المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في البرلمان، واستكمال العملية الانتخابية في الدوائر التي شهدت إلغاءً لنتائجها السابقة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكل التطورات القضائية والإجرائية لضمان سلامة وصحة النتائج.

